El juez Llarena rechaza la entrega de Puigdemont por malversación y retira las euroórdenes contra los fugados

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye los hechos relacionados con el proceso independentista en Cataluña, Pablo Llarena, ha rechazado este jueves que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemontde fondos públicos, como ha acordado el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein y denuncia “falta de compromiso” de este tribunal con unos hechos que, dice, podría haber quebrantado el orden constitucional español.Así lo acuerda el juez instructor en un auto en el que también retira la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la internacional contra Puigdemont además de otros fugados, como sonLa decisión de Llarena deja a Puigdemont —y a los demás fugados— en situación de moverse libremente fuera de España y, tal y como ha anunciado, poner en marcha una representación no oficial de Cataluña desde la queen busca de apoyo internacional para la celebración de un referéndum de autodeterminación. Eso sí: la justicia española tendría manos libres parapor los mismos delitos que al resto de los acusados.La Fiscalía ha acusado al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) deque regula la orden europea de detención y entrega" al aceptar la extradición sólo por malversación y no por todos los delitos por los que era reclamado, es decir, también por rebelión.Al examinar el fondo del asunto —los hechos por los que el juez Pablo Llarena reclamaba la entrega de Puigdemont—, el Ministerio Público español opina que el tribunal alemán "ha asumido las funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, produciéndoseen la jurisdicción de los tribunales españoles". Así lo ha manifestado la Fiscalía en el escrito que ha presentado ante la Sala de lo Penal para oponerse a la puesta en libertad de los procesados en la causa del 'procés' que se encuentran en prisión provisional.Por su parte, el abogado del expresident declaró a través de Twitter: “Parece que nos ha quedado un verano inmejorable”. Y que, “además, podré por fin hacer vacaciones”. A su vez, otro de los abogados que se ocupa de la defensa de los procesados, Gonzalo Boye, publicó en la misma red social diciendo que “Napoleón perdió en Waterloo cuando llegaron los prusianos... y ahí lo dejo” y que el efecto dominó ha sido devastador.La hipótesis de la entrega de Puigdemont sólo por malversación era muy comprometida para el juez, como él mismo reveló en diciembre cuando retiró la euroorden que había presentado solicitando la entrega de Puigdemont, Antonio Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, que entonces se encontraban en Bélgica. El motivo era que “los hechos investigados suscitan la eventual comisión deesto es, con varios protagonistas.“Los hechos”, razonaba en aquel momento Llarena, “pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable”, de modo que “la depuración de las distintas responsabilidades penalesSi no se hiciera así, advertía el juez, “podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”.La decisión que ha adoptado la justicia alemana, siguiendo el razonamiento de Llarena, dificultaba dar la “respuesta homogénea” al supuesto delito de rebelión que “justificó la acumulación de las actuaciones” en el Supremo. E introducea las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en ‘peor derecho’ que quienes se encuentran fugados”. Puigdemont se arriesgaría una condena máxima de doce años y el resto de procesados a penas por encima de los 30.Los jueces alemanes negaron la entrega por rebelión basándose en que para que exista delito de alta traición debe cometerse “violenta y públicamente” de conformidad con el artículo 472 del Código Penal español y “por la fuerza” de acuerdo con el artículo 81 del Código Penal alemán. Y, según su criterio, “es dudoso” que el expresident “persiguiera el objetivo de la independencia de Cataluña del Estado español ‘por la fuerza”, porque “los documentos muestran quees decir, mediante la celebración de una votación”.