Directo | Rajoy: "Me aparto, pero no me voy"

Publicada el 20/07/2018 a las 17:53 Actualizada el 20/07/2018 a las 19:22

info Libre

El desafío de Cataluña ha sido uno de los más graves a los que nos hemos enfrentado los españoles. Aplicamos el art. 155 de la Constitución y hoy todos sabemos que la democracia española puede defenderse con el arma más democrática y contundente que existe: la ley. #19CongresoPP pic.twitter.com/HFtvofjGRK — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) July 20, 2018

El XIX Congreso Nacional del PP, del que saldrá el nombre de la persona que sustituirá a Mariano Rajoy al frente de la formación conservadora, arrancó a las 16.30 horas de este viernes en Madrid. El momento más esperado de la tarde tendrá lugar cuando Rajoy rompa su silencio en su último discurso como líder del PP.El momento clave de la cita, no obstante, será este sábado, cuando 3.082 compromisarios elegirán entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, dos dirigentes que llegan a la cita tras días de mucha tensión y muy igualados en apoyos.te cuenta, minuto a minuto, cómo avanza el XIX Congreso Nacional de los conservadores:El expresidente del Gobierno acaba su intervención asegurando que será "leal" al PP. "Me aparto, pero no me voy", subraya. E insta a los miembros del PP a ser "responsables" en los cargos que ocupan.Rajoy empieza su discurso después de que se proyectara un vídeo en homenaje a su trayectoria. "No es fácil dar las gracias cuando se tiene tanto que agradecer", señala. Asegura que no necesitó "alharacas" para evitar la independencia de Cataluña. Defiende su gestión del conflicto catalán y proclamar que, aunque no fue "fácil", porque tuvo que afrontar una situación "sin precedentes", ahora "los responsables están respondiendo ante los tribunales o huidos". Nos bastó con la ley, con el artículo 155 de la Constitución", señala.La secretaria general del PP,, aprovecha su último discurso en el cargo para dejar claro que deja el puesto "sin cuentas pendientes". En una intervención en el que se mantuvo neutral, pese a no haber ocultado su apoyo a Casado durante los últimos días, ha pedido afrontar el cónclave "sin angustias ni miedos" y que tras la votación de este sábado se trabaje con "integración y solidaridad" para que todos puedan "salir unidos y fortalecidos", con el afán de volver al Gobierno.La presidenta del Congreso,, asegura que Rajoy ha sido el "mejor" presidente del Gobierno. "Los españoles, a pesar de las diferencias ideológicas, han visto en ti que tienes valores y que eres una gran persona", asegura.A su llegada al Congreso, el presidente de la Xunta de Galicia,, que rechazó dar el salto a Madrid , destaca la "humildad" de Rajoy, con el que ha compartido un tímido saludo en el Plenario del cónclave.El XIX Congreso Nacional Extraordinario del PP empieza con los más deal sonar el himno de España. Minutos antes se había un saludo entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado y el de Mariano Rajoy con cada uno de ellos. El encargado de declarar abierto el cónclave es el presidente de la comisión organizadora del congreso,, cuyas palabras escuchaban atentos desde las primeras filas el todavía presidente del partido, Mariano Rajoy y la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Ambos han entrado juntos al Plenario junto al coordinador general Fernando Martínez Maillo y la esposa del expresidente del Gobierno Elvira Fernández. Los candidatos hicieron su entrada por separado.