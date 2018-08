ANECA explica a la juez que el máster de Casado se regía por un decreto que no exigía "expresamente" hacer un TFM

infoLibre

Publicada el 01/08/2018 a las 20:35 Actualizada el 01/08/2018 a las 21:12

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que indica que el máster que cursó el presidente del PP, Pablo Casado, se regulaba por un Real Decreto en el queEl informe ya ha sido enviado a la magistrada, y en él la ANECA aclara que el máster de Derecho Autonómico y Local que se impartió en el Instituto de Derecho Público, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), durante el curso 2008-2009 (ejercicio en el que lo hizo Casado) se regulaba por el Real Decreto 56/2005. Dicho decreto "no requería expresamente que el titulo de plan de estudios, alega el organismo.Por otro lado, el informe subraya que estos estudios se autorizaron en un "proceso anterior" al actual sistema de verificación que realiza la ANECA, que no intervino en la evaluación previa a la implantación del máster. "Este organismo, pues, no puede emitir un informe sobre el contenido de dicho plan de estudios o sobre su número de créditos", alude el organismo a las preguntas de la juez en este documento, al que ha tenido acceso Europa Press.También explica, sobre la cuestión de las convalidaciones y la notas que se recogen en ellas, que ese aspecto se realiza en función de la normativa de reconocimiento aprobadas por cada universidad,Además, especifica luego que hay que tener en cuenta que hay convalidaciones en el marco normativo del momento correspondiente y en función de los criterios fijados por cada universidad.En abril, Casado en un encuentro con los periodistas en la sede del PP explicó que el máster que él cursó en ese centro en el año 2008 se regía por la legislación antes del plan Bolonia. En ese marco, no era necesario presentar un TFM, según las mismas fuentes consultadas. El dirigente conservadorque realizó en el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó –un total de 40 créditos– con el objetivo de demostrar que hizo "lo correcto" y no recibió "ningún trato de favor".La juez remitió una diligencia para que el catedrático Enrique Álvarez Conde y la docente Alicia López de los Mozos aportaran al juzgado, en caso de disponer de ellos, los trabajos del presidente del PP. El catedrático Álvarez Condey que no era su obligación conservarlos pasado unos años, como recogía la normativa de la universidad.