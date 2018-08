Publicada el 07/08/2018 a las 11:49 Actualizada el 07/08/2018 a las 12:43

La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular (PP) y diputada en el Congreso, ha asegurado en declaraciones en Espejo Público (Antena3) que es normal que el líder de su partido, Pablo Casado, ya no tenga en su poder el ordenador que él aseguró conservar y con el que, según su versión, elaboró los trabajos que le permitieron obtener el máster por el que está siendo investigado.“¿Cuánto tiempo dura un ordenador en casa de una persona? ¿Con cuántos años solemos cambiar y deshacernos del anterior?”, se preguntó la diputada. La solicitud del ordenador que pide la magistrada al Supremo “es, como mínimo, un poco difícil de solventar”, añadió, pero “los trabajos en papel el señor Casado los tiene y los presentó en la rueda de prensa”, señaló González, a pesar de que el líder del PP sólo los enseñó y no permitió a la prensa consultarlos.La dirigente conservadora no tuvo en cuenta que, a juicio de la instructora del caso, lo decisivo no es sólo que se aporten los trabajos sino que, a falta de una evidencia documental de su entrega en tiempo y forma,académico 2008-2009” y no fueron fabricados ex profeso a raíz del escándalo. Algo que, ha subrayado la magistrada al Supremo, puede establecer “una sencilla diligencia de investigación por la policía judicial” para “determinar la efectiva antigüedad de la creación del documento o su manipulación o elaboración posterior”.hace sólo unas semanas.González, al igual que otros dirigentes del PP que han hecho declaraciones en las últimas horas sobre este asunto, sostiene quealgo a lo que su partido, señaló, está acostumbrado.En parecidos términos se expresó también el vicesecretario de Organización del Partido Popular,en declaraciones a la Cadena COPE. Maroto, sin embargo, ha ido un poco más lejos que sus compañeros alde Instrucción número 51 de Madrid por haber acudido al Supremo sin haber "encontrado nada" en su contra.El dirigente conservador obvia que la magistrada no puede practicar diligencias contra Casado por estar aforado y, a pesar de ellos, subraya que la juez no le ha entrevistado, “no ha visto sus trabajos y no tiene la información”. Y en vez de quedarse ahí, “en este caso,ha dicho: ‘Como yo no encuentro nada, a ver si lo encuentra el Tribunal Supremo”, criticó MarotoSiguiendo el argumentario del PP, el vicesecretario de Organización ha considerado "injusto" que se haya puesto el foco mediático en elcaso másterde Casado porque, según ha dicho,—al estar aforado sólo el Supremo puede tomar esa decisión—. "Esto es un país muchísimo más serio, y hablamos del líder de una formación política que es un ciudadano más y tiene que ser tratado como tal no como un ciudadano menos", añadió.Tambien el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se refirió a este asunto, en su caso en declaraciones a Radio Nacional. A pesar de que Casado ha sido acusado indiciariamente como autor de un delito de cohecho y otro de prevaricación, García Egea afirmó que "no parece muy normal" que a alguien le pidan, algo que atribuye a que "se trata de una persona de relevancia del PP".La pretensión dela juez de acceder al ordenador de Casado no tiene sentido, en su opinión. Para el secretario general del PP esta acusación “también va a quedar en nada” ya que “no cabe en la cabeza de nadie” hacerle “la prueba del carbono 14 a los trabajos que la universidad no tenía ni la obligación de conservar”, declaró también a la Cadena SER. Casado, concluyó, no tiene que entregar una copia de los trabajos a la prensa para demostrar que los hizo porque el líder del PP ya los mostró y “ahora