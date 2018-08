Andalucía recibe más de 4.000 menores inmigrantes sin padres en 2018

Publicada el 28/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 28/08/2018 a las 13:51

En lo que va de 2018 han llegado a las costas andaluzassegún datos ofrecidos este martes por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio (PSOE). Sánchez Rubio recordó que en todo 2015 llegaron 895, cuya atención supuso un coste para la Junta de Andalucía de 17,7 millones de euros; en 2018, la inversión –según la consejera– asciende ya a 45,4 millones para atender a menores extranjeros no acompañados."Es un esfuerzo importante desde el punto de vista organizativo y presupuestario. El 70% de la red de acogimiento está siendo utilizada para menores extranjeros no acompañados.afirmó Sánchez Rubio, que cifró en 451 plazas la ampliación con carácter extraordinario. Las edades, dijo la consejera, suelen ser "de 14 hacia arriba".El Gobierno andaluz ofreció este martes estos datos en el contexto de una petición de colaboración al resto de comunidades autónomas, al Gobierno central y a la Unión Europea, a los que solicta ayuda ante el pico de inmigración irregular de 2018 , con más de 26.000 personas llegadas hasta 31 de julio. Se trata de una cantidad claramente superior a la de años previos, que supone un desafío de atención en la frontera. "Andalucía hace sus deberes. Queremos que los hagab también el resto de España y la UE", afirmó el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco."Las costas andaluzas son andaluzas, son españolas y son de Europa. [Los inmigrantes] no van a llegar por los fiordos", remarcó la consejera Sánchez Rubio, que alertó de una "incesante llegada de menores". Este mismo fin de semana se ha producido la llegada de una embarcación a la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), con 25 inmigrantes, 19 de ellos menores de edad. Ante la mirada sorprendida de los bañistas, los inmigrantes salieron a la carrera tras el desembarco, aunque fueron interceptados por la Guardia Civil. La imagen sirve para ilustrar las lamentables condiciones en que llegan los menores de edad a las costas de Andalucía, tras una"Aquí han llegado pateras con 200 menores y sólo menores. Con 100 menores y sólo menores", explicó Sánchez Rubio, que no ocultaba que Andalucía, con sus propios recursos, tiene ya dificultades para atender la situación.Se han reforzado los centros de acogida inmediata en Cádiz, Granada y Almería. Y se han creado plazas en todas las provincias", afirmó. Las contrataciones, se han realizado con las entidades Engloba, Fundación Samu, Anide y Aproni.La consejera pidió "una responsabilidad compartida y solidaria" y afirmó que "este verano hemos visto comportamientos y declaraciones insostenibles y condenables", en referencia al PP y Ciudadanos.La consejera afirmó que la Junta de Andalucía defenderá en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Migraciones, prevista para el 5 de septiembre, la responsabilidad compartida y más recursos económicos para atender a las personas que llegan a las costas andaluzas. “Se debe establecer un plan integral como país, coordinado por el Gobierno de España, en el que todas las comunidades compartan de forma solidaria la atención de los menores extranjeros no acompañados que llegan”, ha destacado Sánchez Rubio.