El Ayuntamiento de Barcelona impedirá la implantación de las 'viviendas nicho'

Publicada el 06/09/2018 a las 09:59 Actualizada el 06/09/2018 a las 11:55

El Ayuntamiento rechaza la vivienda nicho

Haibu significa colmena en japonés y ha llegado a Barcelona. El concepto define unos, con los suministros básicos de agua, electricidad, limpieza, Internet y mantenimiento cubiertos en el alquiler, y cuyo precio rondará los 200 euros mensuales. El sistema residencial de colmenas incluirá baño, cocina y sala de estar comunitarios, y unos 600 barceloneses ya han pedido información. Los inquilinos solo tendrán que cumplir tres requisitos: tener entre 25 y 45 años, contar con unos ingresos mínimos de 450 euros al mes y estar libres de antecedentes penales.El gerente de la compañía,, ha indicado que estos habitáculos son comunes en Japón y que están pensados para. Tal como analiza el portal inmobiliario Idealista , la sobreurbanización y la subida del precio del alquiler en la capital catalana han sido las principales razones por las que los responsables de Haibu 4.0 han traído sus. Si bien, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha asegurado que ni tiene constancia del proyecto ni este "tiene cabida en Barcelona" porque "es obvio que no cumple de ninguna forma losque se exigen para poder vivir con dignidad y en unas condiciones adecuadas".Eles el espacio que está aprovechando la start-up para poner en marcha el proyecto. "No alquilamos ni vendemos, es algo más parecido a una, argumentan desde la compañía. Las colmenas se encorchetan en locales reformados y rehabilitados que, desde el vacío legal y sin cédula de habitabilidad, pueden ser habitados. Según explica la firma, "estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para que se cree una normativa en torno a nuestro proyecto, ya que en Barcelona se abrirán ocho colmenas más en los próximos meses".Las cápsulas de tres metros cuadrados están siendo vigiladas, ya que el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto la web de Haibupor incumplimiento de los mínimos de habitabilidad que prevé la ley catalana, aunque todavía no se ha iniciado una investigación. La empresa todavía no ha solicitado ninguna licencia específica para empezar a alimentar el proyecto, según precisan fuentes municipales, y el concejal de Vivienda,, ha aseverado este miércoles que ningún distrito concederá nunca licencia a una vivienda nicho. "El criterio del Ayuntamiento es clarísimo: nos remitimos a la legalidad, a lo que dice la Ley de Vivienda de Catalunya el año 2007 y a la normativa de habitabilidad, que marca unos mínimos de vivienda que son cuarenta metros cuadrados y unos mínimos de habitación por persona", ha argumentado.El gerente Marc Oliver se ha percatado de que el modelo residencial encapsulado "no encaja en ninguna normativa actual", por lo quepara otorgar un marco legal a los "pisos colmena", que no busca sino ser "una oportunidad para. “¿Cómo nos lo hacemos para que un mileurista con deudas, que paga 450 euros de alquiler, pueda llegar a fin de mes? Si una persona así viene a vivir a una colmena, puede empezar de cero y salir de una mala situación económica”, ha lanzado Oliver .La compañía ha anunciado 38 plazas disponibles en Barcelona en diferentes edificios de los barrios de la Bordeta y Sants-Badal, y la iniciativa dará elen la capital catalana, si bien los Marc Oliver y, responsables e impulsores de este sistema de vivienda colmenar, esperan abrir una docena más en otras ciudades como Madrid, Dinamarca o Roma.