Anticorrupción pide el archivo de la pieza del 'caso Villarejo' que afecta a Juan Carlos I pero ve factible investigarle por el AVE a la Meca

Publicada el 07/09/2018 a las 12:00 Actualizada el 07/09/2018 a las 14:10

info Libre

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional el archivo de la pieza secreta que, dentro del llamado caso Villarejo, afecta a Juan Carlos de Borbón peroa cambio, según Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de la adjudicación en 2011 del AVE a la Meca a un consorcio español por más de 6.000 millones. Según la empresaria, parte de ese dinero revirtió en el rey.El equipo que dirige el fiscal Alejandro Luzón acaba de anunciar esta mañana que al tiempo que solicita al juez el sobreseimiento provisional de la pieza secreta ha decidido abrir diligencias de investigación sobre el asunto del AVE saudí.Fuentes de la investigación consultadas porsostienen que, aunque según el relato de Corinna el rey emérito no pagó sino que parte de la mordida acabó en su haber y que quien entregó una comisión de 80 euros a autoridades saudíes fue el fundador de OHL,. No obstante, explican las fuentes,para aflorar cantidades de origen ilegal,dado que el blanqueo es un delito por definición continuado. Y si el hipotético afloramiento hubiese continuado después de su abdicación -19 de junio de 2014–, el padre de Felipe VI no podría ya invocar la inviolabilidad. En ese supuesto, Anticorrupción tampoco podría en ningún caso continuar con sus pesquisas y deberíaLa doble decisión de pedir al juez del caso Villarejo el archivo de la pieza con las declaraciones de Corinna fue adoptada por Luzón de común acuerdo con los dos fiscales encargados del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, según las fuentes consultadas por este periódico.. Los investigadores creen que, a diferencia de lo sucedido con otras piezas del caso Villarejo, donde están saltando chispas entre el juez Diego de Egea y los fiscales anticorrupción, aquí hay unanimidad.La Fiscalía no ha decidido aún si en esas diligencias ajenas al caso Villarejo llamará de manera inmediata a Corinna a prestar declaración ni si hará comparecer antes al empresario Juan Miguel Villar Mir, ya imputado por partida doble en los casos Lezo y Púnica. Pero, salvo en la hipótesis remota de que Arabia Saudí ya estuviese investigando el asunto -con lo cual España no sería competente–, la investigación irá en principio adelante.En una nota emitida este viernes, la Fiscalía informa de que ha pedido al juez del caso Tándem, Diego de Egea, el archivo de la pieza llamada Carol sobre esa conversación, aunqueen las posibles comisiones pagadas en la contratación de esa obra, si bien cree que estos hechos se deben investigar en una causa aparte al no guardar relación con la investigación al excomisario.