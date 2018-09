El Observatorio contra la LGBTfobia rechaza suavizar las penas por delitos de odio en Internet, como propone la Fiscalía

Publicada el 13/09/2018 a las 13:42 Actualizada el 13/09/2018 a las 14:26

"Necesaria" una mayor formación de jueces y fiscales

El Observatorio Español contra la LGBTfobia ( STOPLGBTfobia ) ha rechazado la propuesta de la Fiscalía General del Estado dedel Código Penal para los condenados por delitos de odio a través de las redes sociales."Si hay que modificar el citado artículo, no es para suavizar penas, sino para, y sobre todo para imponer limitaciones y equilibrios en los derechos de libertad de religión, opinión, información y expresión", ha aseverado la organización pro derechos humanos.A juicio del Observatorio, resulta "evidente" la, donde los contenidos "insultantes, vejatorios, discriminatorios, o humillantes para con las víctimas o laudotorias, de apología o de exaltación para con los victimarios son cada vez más frecuentes".Además, el Observatorio Español contra la LGBTfobia ha advertido de que encuentran "unde forma exponencial que intensifica sus efectos dañinos y provocadores colaterales, y genera una responsabillidad compartida de la culpabilidad por parte de los difusores y continuadores". En este sentido, ha insistido en que los mensajes o afirmaciones de odio y discriminación "perduran en el medio digital en el tiempo, muchas veces permanentemente sin que los responsables de las redes sociales eliminen esos contenidos de odio"."La Fiscalía yerra en sus apreciaciones y en sus soluciones. No es cierto en absoluto que los propagadores del discurso del odio sean condenados a duras penas de prisión, puesto que estos casos mediáticos que trata de generalizar, cuando la inmensa mayoría del discurso del odio en las redes sociales queda totalmente impune. Esta impunidad tiene tanto en el sistema de justicia como en los propietarios de las redes sociales a los principales responsables de este desajuste", afirma, presidente del Observatorio contra la LGBTfobia.Desde el Observatorio, piden al Ministerio de Justicia que formalice un Manual de Actuación Judicial ante procedimientos de discriminación y odio, que fije unque pueda aplicarse en el tratamiento de estos incidentes. Asimismo, consideran "necesaria" una, para que puedan aplicar los mecanismos jurídicos actuales "con coherencia y efectividad, y se eviten las vaguedades legislativas"."Desde el Observatorio no apoyamos una mayor laxitud, sino una mayor cohesión y una mejor aplicación de la legislación vigente", continúa el director del Observatorio STOPLGBTfobia, que propone al Ministerio de Justicia que estudiea las libertades de religión, información, opinión y expresión para evitar la impunidad del discurso del odio en las redes sociales y la colisión de derechos fundamentales".STOPLGBTFobia se muestra. "Coincidimos con la Fiscalía General del Estado en ofrecer mecanismos alternativos para los casos de pequeñas penas y multas para reinsertar a los victimarios con trabajos en beneficio de la comunidad relacionada con el delito cometido. Por ello tenemos las puertas abiertas para unde odio y discriminación contra la orientación sexual y la identidad/expresión de género", finaliza Paco Ramírez.