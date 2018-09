Sánchez no descarta un adelanto electoral si el Gobierno deja de tener apoyos en el Parlamento

Publicada el 16/09/2018 a las 21:55 Actualizada el 16/09/2018 a las 23:18

"Una demanda para restituir mi honor"

El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, ya no habla de agotar la legislatura en 2020 yen caso de que "prime el conflicto y no el acuerdo" en su relación con el resto de las fuerzas políticas.De esta manera, vinculó la duración de la legislatura a laen el Parlamento con el apoyo de otros partidos, dado que el PSOE cuenta sólo con 84 diputados.En una entrevista en el programa El Objetivo de laSexta , recogida por Europa Press, Sánchez ni siquiera descartó que pueda haber un adelanto de las generales a este mismo año., respondió, si bien precisó que en la actualidad "no hay una mayoría parlamentaria que quiera elecciones", sino todo lo contrario.Preguntado por su cambio de parecer respecto a la convocatoria electoral –en la moción defendió convocar en cuanto se lograse cierta estabilidad en el país y se hubieran atendido las necesidades sociales más urgentes–, Sánchez señaló que si ofreció convocar pronto los comicios fue porque, que finalmente votó en contra de la moción.Sin embargo, los partidos que le apoyaron en la moción, entre ellos Unidos Podemos y PNV,. En cualquier caso, Sánchez señaló que su Gobierno "durará lo que dure la acción" del Ejecutivo, es decir, "en el momento en que prime el conflicto y no el acuerdo" con el resto de formaciones políticas "el Gobierno tendrá que convocar elecciones".El presidente del Gobierno también confirmó quecontra aquellos medios de comunicación que no rectifiquen las acusaciones de que plagió su tesis doctoral.En este sentido, explicó que presentará una demandaya que, según Sánchez, "ha sido mancillado por una información que no ha sido tal". "No se puede difamar sin pruebas que acrediten lo que han dicho los periódicos", lamentó.El jefe del Ejecutivo insistió en que es el autor de su tesis y que. "Desde el punto de vista personal, ¿tengo simplemente que probar que no ha sido plagiada la tesis y callarme?", se ha preguntado.Para el presidente, la polémica generada en torno a su tesis viene por la. "No se pueden oponer a algunas de las medidas que hemos aprobado, como la universalidad de la sanidad. La oposición está montando ruido", aseveró.Sánchez también se refirió a la composición del tribunal que evaluó su tesis y que, según el presidente,, pese a que una de las personas que lo integraban colaboró con él en un artículo académico.Por último,que ha sufrido la Universidad Camilo José Cela, que ha respondido "con enorme profesionalidad". "He hablado con ellos para trasladarle mi apoyo y mis disculpas", señaló.