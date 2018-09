Podemos forzará un referéndum si las Cortes aprueban una reforma constitucional

Publicada el 17/09/2018 a las 13:34 Actualizada el 17/09/2018 a las 13:57

Y ya que nos ponemos a preguntar sobre privilegios...

¡hagamos todo de una vez! pic.twitter.com/GDmkpZ2poE — Juanma del Olmo (@juanmalpr) 17 de septiembre de 2018

Podemos apoya la propuesta anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reformar la Constitución para acabar con los aforamientos. Pero el partido morado solo está dispuesto a aprobar una reforma constitucional si va acompañada de un referéndum, y por ello, en caso necesario,a través de una consulta vinculante, una prerrogativa que está en su mano al contar con más de 35 diputados en el Congreso.El secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, señalaba en Twitter apenas unos minutos después de conocerse el anuncio de Sánchez que "para cambiar la Constitución hay que hacer un referéndum" y que su formación apuesta porque no haya "ni una coma modificada sin que lo vote la gente". Fuentes internas del partido morado insisten en que Podemos "quiere que se reformen más cosas" y que no se aborde únicamente el asunto de los aforamientos., apuntan estas fuentes.La propia Constitución otorga a Podemos la capacidad de forzar un referéndum para que los ciudadanos ratifiquen una reforma de la Carta Magna. Según reza su artículo 167, "aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación,". Unidos Podemos cuenta con 67 diputados en el Congreso, por lo que supera holgadamente esa cifra del 10%, que equivale a 35 parlamentarios en la Cámara baja.Para que se termine celebrando un referéndum, eso sí,a ratificar. Para ello, el nuevo texto debe recibir el apoyo de tres quintas partes del Congreso y el Senado, aunque en caso de que en la Cámara alta no se alcanzase ese nivel de apoyos, "siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma".