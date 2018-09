Publicada el 18/09/2018 a las 12:32 Actualizada el 18/09/2018 a las 12:33

La líder de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Barcelona,, ha contactado con el secretario del Ayuntamiento parade la web del consistorio, para que "se corresponda terminológicamente" con su perfil académico, ha informado el partido en un comunicado este martes.Según publica eldiario.es , la web del consistorio incluye en su currículum un máster en Derecho Constitucional en la Universitat de Vic (UVic), que es realmente, y un posgrado de Derecho de Fundaciones en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), que en realidad es. El mismo medio de comunicación añade que el currículum de la dirigente recoge un máster en Estudios Humanísticos y Sociales en la UOC que en realidad hizo en la Universitat Abat Oliba (UAO).Cs ha afirmado que el currículum de Mejías en la web del partido y en el portal Linkedin incluye las titulaciones de(UB) y: "La concejal tiene todas las titulaciones acreditadas y en regla". El comunicado añade que también ha cursado "estudios de especialización" como un seminario sobre Derecho de Fundaciones en la UIC y un curso de extensión universitaria de cinco créditos ECTS en Administración Concursal en la UVic.Y constata que Mejías"en una persona que ya no forma parte del equipo actual de Cs Barcelona puesto que en ese momento era portavoz en el Parlament". "Estos dos últimos no aparecen en la web del partido ni tampoco en el Linkedin de Mejías, donde es accesible su CV oficial, porque son cursos de especialización post-universitarios", según Cs, y subraya que la concejal tiene todos los documentos oficiales que acreditan las titulaciones.La UVic ha dicho este martes en un comunicado que "no ha impartido nunca ningún Máster en Derecho Concursal", sino que ofrecía cursos de especialización de cinco créditos en esta disciplina, y que es un módulo que formaba parte de un plan de estudios de máster que en 2012 se ofrecía bajo el nombre de Máster en Auditoría de Cuentas.