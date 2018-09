El Supremo considera que todo contacto corporal inconsentido de tipo sexual es abuso y no coacciones

infoLibre

Publicada el 20/09/2018 a las 12:56 Actualizada el 20/09/2018 a las 14:09

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció en una reciente sentencia quecon significación sexual –en la que concurra el propósito de obtener satisfacción de este tipo– supone un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre y debe ser penado como abuso sexual y no como coacciones. Se trata de hechos que se abordaban como vejación antes de que las faltas desaparecieran de nuestro ordenamiento jurídico.El tribunal fija este criterio, tal y como indica Europa Press, en una sentencia en la que, no obstante, desestima el recurso de casación presentado por una mujer contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que absolvió a un hombre que la siguió al aseo de señoras y, tras tratar de introducirse con ella, la rozó momentáneamente en la zona del pecho y la cintura. En este caso concreto la Sala explica que los hechos probados son insuficientes para fundamentar una condena por abuso.El asunto sirve en todo caso para sentar doctrina y señalar que estas conductas han de enmarcarse en el delito de abuso sexual, que está castigado cono multa de 18 a 24 meses (artículo 181 del Código Penal) , y no en el delito de coacciones recogido en el artículo 172.3, que prevé penas de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a 24 meses.