Un concejal del PP intenta chantajear a la alcaldesa de Torrelodones para que su partido no se presente a las elecciones

Publicada el 20/09/2018 a las 09:19 Actualizada el 20/09/2018 a las 09:51

Un concejal del PP de Torrelodones intentó chantajear a la alcaldesa,, para que su partido (Vecinos por Torrelodones) no se presentase a las próximas elecciones municipales. Es lo que desvela esta jueves la cadena Ser , que ha accedido a una grabación de un encuentro entre ambos celebrado este martes en la que el edil,, acompañado por el ex presidente del PP en el municipio,, le explica a la regidora que su partido iba a denunciar al grupo de gobierno ante elpor supuestas irregularidades en las obras de un paso subterráneo de la A6.Viñas plantea a la alcaldesa que si Vecinos por Torrelodones no se presenta a las próximas elecciones intentará ". "No tiene ningún sentido que yo siga adelante [si el partido de Biurrun no concurre]. Si os vais a presentar nosotros seguimos con nuestra guerra", amenaza.Con total desparpajo, el edil del PP argumenta que si Vecinos por Torrelodones no se presenta, entre Cs el PP se repartirán los votos de la formación independiente: "Lo que queremos es la silla en la que estás sentada., en lugar de pelearnos dices pues ya me iba..."En la conversación, Viñas advierte a la alcaldesa de las consecuencias personales que tendrá para el equipo de gobierno la presentación de esa denuncia. Y hasta no oculta el interés que tiene la dirección del PP Madrid en esa operación. En su partido, señala, "estány quieren hacer ruido".La Ser recuerda que en marzo de 2015 la alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun firmó con la empresa FCC el proyecto de construcción del paso inferior bajo la autopista A6. Esa adjudicación fue aprobada de forma unánime por el Pleno, donde se acordó encargar esos trabajos por 5,2 millones de euros. Las obras se inauguraron el 27 de agosto de 2016. Según el Ayuntamiento la obra no supuso, tal y como sostiene el PP para justificar su denuncia.Viñas niega a la Ser que haya chantaje. Sostiene que se limitó a mediar con su partido para que se detenga la denuncia. Y llega a sostener que no ha habido delito en la actuación municipal respecto a las obras y que si se ha producido algún error "ha sido fruto dede la alcaldesa y de su equipo".