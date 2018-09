Los Mossos cargan contra independentistas durante la marcha de policías y guardias civiles en Barcelona

Publicada el 29/09/2018 a las 12:32 Actualizada el 29/09/2018 a las 14:44

Los independentistas llenan la plaza Sant Jaume

Los Mossos d'Esquadra han cargado este sábado a última hora de la mañanaque se han enfrentado en Barcelona al cordón policial que les separaba de la, iniciada sobre las 12 horas.Los Mossos han actuado al final del anunciado holi festival de la izquierda independentista, que se celebraba precisamente, junto a la Via Laietana, y que consistía en el lanzamiento de pinturas de colores, según ha informado Europa Press.El presidente de Jusapol,, ha asegurado que no se manifiestan para "provocar a nadie" y que apoyan a los compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil que están en Cataluña.Los manifestantes, cifrados en torno a 1.800 por la Policía Local, ha gritadoentre otras consignas, además de hacer sonar silbatos y ondear muchas banderas españolas desde el punto inicial de su movilización: la Jefatura de Policía. Otra de sus consignas ha sido, precisamente la misma que coreaban enfrente los independentistas, "ni un pase enrere", en catalán y con banderas catalanas.En declaraciones justo antes de iniciar la marcha a mediodía, Espinosa haen Cataluña encomendados por el Gobierno central a raíz del 1-O, y ha asegurado que sus familias lo están pasando mal "porque les hacen el vacío".También ha reivindicado unque sindicatos y asociaciones firmaron con el Gobierno el 20 de marzo, por lo que ha exigido que se cambie la partida presupuestaria.Unos 6.000 manifestantes independentistas, según cifras de la Guardia Urbana, han llenado la plaza Sant Jaume de Barcelona −donde muchos habían pasado la noche− contra la manifestación de policías convocada por la asociación Jusapol.Los concentrados habían colocado unas sillas y una mesa con una de las urnas del 1-O en el centro de la plaza, y planeaban quedarse durante la jornada de este sábado para, ha explicado el colectivo Acampada per la Llibertat a Europa Press.A partir de las 9.30 horas han ido llegando más personas a la plaza Sant Jaume, hasta llenarla completamente, donde han gritado consignas como "independencia" y. Planeaban pasar el día organizando actos lúdicos como una chocolatada, mesas redondas, y un holi festival, previsto para las 11.30 horas y organizado por la organización Arran, "para