Batet se pregunta a quién representa Torra con un ultimátum que ERC desconocía

Publicada el 03/10/2018 a las 09:49 Actualizada el 03/10/2018 a las 12:30

Sorpresa entre las filas de ERC

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet , ha afirmado este miércoles que ella, cuando el martes dió unde Pedro Sánchez, amenazando con retirarle el apoyo si en un mes no presenta una propuesta de referéndum de autodeterminación para Cataluña.En los Desayunos Informativos de Europa Press, Batet ha señalado que Torraen el pasado. Por eso, esa amenaza de Torra duró apenas unas horas, porque fue inmediatamente rechazado por el Gobierno de Sánchez.Batet tiene claro que con su amenaza lanzada desde el Parlament, Torraque ese mismo día estaban reunidos con el Ejecutivo de Sánchez para hablar de políticas de vivienda."Estamos convencidos de que hay margen para hablar de autogobierno, para profundizar en el autogobierno. Y. El derecho de autodeterminación no cabe en nuestro ordenamiento jurídico", ha advertido.Por eso, Batet ha emplazado a Torra a "decidir" abierto entre el Gobierno español y la Generalitat.El diputado ERC en el Parlament Gerard Gómez ha reconocido este miércoles que la formación republicanadeque el president de la Generalitat, Quim Torra, lanzaría un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez para que pacte un referéndum de autodeterminación en Cataluña en el plazo de un mes. No obstante, Gómez ha dicho quey ha apoyado presionar a Sánchez con retirarle el apoyo parlamentario al Gobierno si no avanza en la propuesta de una consulta soberanista."El apoyo a Sánchez, nadie espera que le demos soporte y que no se mueva un ápice", ha alegado el diputado catalán, quien ha instado al presidente del Ejecutivo a abrir el diálogo "sin limites".