Publicada el 05/10/2018 a las 11:15 Actualizada el 05/10/2018 a las 12:05

Nuevas pruebas que podrían ampliar la investigación

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egeaha rechazado una vez másl al comisario jubilado José Manuel Villarejo , por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al tiempo que además le reprocha su "absoluta falta de colaboración con la justicia".En un auto, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 responde así al recurso interpuesto por el expolicía, que está encarcelado desde principios de noviembre del año pasado investigado por supuestos delitos de blanqueo, organización criminal y cohecho en el marco de la 'operación Tándem'.Además de exponer todos los motivos que considera que siguen vigentes para mantener en prisión a Villarejo, el magistrado quiere destacar en su auto un "dato que conlleva la dificultad instructora", que es ladel comisario con la investigación.El juez se refiere aquí a los requerimientos que le ha ido enviando a lo largo de estos meses para determinar el riesgo del que el propio Villarejo ha advertido sobre archivos de información clasificada relativos a la seguridad nacional. Le reprocha que el comisario no le diga quéde la investigación así como las razones para ello si tan importantes para la seguridad nacional, como dice, resultan ser.Para mantener al expolicía en prisión tras 11 meses, De Egea argumenta que el riesgo de fuga de Villarejopese al tiempo transcurrido de instrucción, unido a la gravedad de la pena que podría imponérsele en sentencia y a que las líneas de investigación siguen abiertas, que deben ser aseguradas con la medida de prisión.Además, afirma que durante este año de investigación "se han llevado a cabo incautaciones de material documental e informático en los registros practicados y las comisiones rogatorias en el extranjero en distintos países", lo cual podría llevar a abrirAsí pues, el juez, en consonancia con la Fiscalía Anticorrupción , confirma que continúanpor los que se acordó la prisión provisional hace casi un año y que continúan los "indicios racionales de criminalidad en la conducta del investigado", por lo que la medida es "absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos".Esta decisión del magistrado se produce sólo unos días después de que el comisario jubilado le remitiera un escritolos audios de su comida en 2009 con, entre otros, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por lo que le pedía que adoptara medidas paralas grabaciones a fin de que no se publique nada más.Para el comisario, la difusión de esas grabaciones por el portal 'moncloa.com' obedece aque "se lleva produciendo desde noviembre del 2017 y hasta la actualidad" y que le perjudica. Negaba así taxativamente estar detrás de la filtración y remitía a las declaraciones realizadas desde la dirección de ese medio online apuntando a que el origen está en sus enemigos.Precisamente, las grabaciones difundidas por 'moncloa.com' ya están en posesión del juez De Egea, que las solicitó pocos días después de que se publicaran. En este sentido, Villarejo advertía al magistrado de que tiene el deber de preservar el secreto y los derechos fundamentales de las personas, sean parte o no en la causa, con independencia de su relevancia o su irrelevancia pública" y, en esta causa "todo el material intervenido" es parte de ese secreto. Considera que se ha producido