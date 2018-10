Casado propone a Cs censurar el Govern de Torra y Sánchez le echa en cara su “coalición de la crispación” con Rivera

Publicada el 10/10/2018 a las 09:41 Actualizada el 10/10/2018 a las 10:06

Ni un día de tregua. El presidente del PP, Pablo Casado, aprovechó la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso para—coincidiendo con las andaluzas del 2 de diciembre— y añadió a la presión que mantiene contra el Gobierno desde hace semanas una propuesta sobre Cataluña:con el apoyo del PP y del PSC para derribar el Govern de Quim Torra aprovechando que el independentismo está en minoría en el Parlament.Una iniciativa con la que Casado no busca acabar con el Ejecutivo independentista —una tarea imposible sin la ayuda de Catalunya en Comú-Podem— sinoa los que insiste en acusar de complicidad con los secesionistas.“Lo que pasa en Cataluña es inaceptable”, argumentó el líder del PP. “y no podemos dejarla pasar. Es el momento de una moción de censura” y “veremos que con quién está usted, con los constitucionalistas o con los golpistas”.El presidente Pedro Sánchez respondió acusando a Casado de haber “formadocon el que intenta tapar su “falta de proyecto político”.En esa coalición de la crispación, subrayó, “han roto un consenso fundamental: la lealtad de la oposición con el Gobierno en cuestiones de Estado”, todo lo contrario de lo que hizo el PSOE hace un año cuando gobernaba el PP. Su problema, concluyó al hilo del aparente ascenso de la ultraderecha en España, “es el abandono de la moderación:Un argumento, el de la competencia del PP y Cs con Vox, en el que abundó después la vicepresidenta Carmen Calvo: “Van a la irrelevancia en la ultraderecha. Ocupen el sitio que ocuparon, el de la lealtad a este país, porqueLa propuesta de moción de censura de Casado se desintegró en apenas unos minutos. En los pasillos del Congreso, el número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dejó claro queSu partido, subrayó Vullegas, sigue manteniendo que el que tiene que actuar es el Gobierno aplicando de nuevo al artículo 155 para sacar a Torra del Govern.En la misma sesión de control y en respuesta al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, el presidente insistió en que la solución al conflicto catalán pasa por el diálogo, al que asegura que está “dispuesto” su Ejecutivo, pero advirtió que tambiény que el Govern de Quim Torra rompa “la política de bloques” existente y hable “con esa parte (de Cataluña) que no ha sido escuchada”.