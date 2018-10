Casado acusa a Sánchez de ser "partícipe y responsable" del "golpe de Estado" en Cataluña

Publicada el 24/10/2018 a las 09:53 Actualizada el 24/10/2018 a las 10:50

Un "mini-debate" sobre el estado de la nación

El líder delPablo Casado, trazó este miércoles un mapa muy pesimista de la España decuando el presidente del Gobierno no lleva cuatro meses en el palacio de la Moncloa tras la moción de censura que derribó aCasado no salvó ni un sólo aspecto de la gestión de los socialistas tras escuchar al jefe del Ejecutivo rendir cuentas en el Congreso de los Diputados sobre el último Consejo Europeo y la posición de España sobre la venta de armas aY recurrió a la mayor dureza cuando se refirió a la situación en Cataluña.Así, definió al jefe del Ejecutivo como", se preguntó Casado al tiempo que etiquetaba a los socialistas como "rehenes de los partidos golpistas". Un Gobierno que mandaRespecto a la polémica de la semana pasada, cuando Casado internacionalizó el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos con los Presupuestos como base, Casado negó haber ido a Bruselas a hablar mal de España.dijo.El jefe de los conservadores lamentó que el presidente del Gobierno no haya explicado hasta la fecha "qué le está pasando a su Gobierno" citando las polémicas protagonizadas en las últimas semanas por la titular de Justicia, Dolores Delgado, las dudas sobre el patrimonio de algunos ministros o el caso de su tesis.En la dirección nacional del PP admiten que el líder del PP ha concebido esta cita como undel estado de la nación, de ahí que abordará muchos más temas de los que estaban sobre la mesa, algo que le echó en cara el líder de Unidos Podemos, Pablo Casado, cuandoYamal Jashogi para vincularlo con la situación en Venezuela.Tras escuchar a Casado, desde su partido consideran que, en 25 minutos,en temas trascendentales como Presupuestos, Cataluña, inmigración, Gibraltar o política exterior.