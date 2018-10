El Consell per la República incluirá a exconsellers en el extranjero y no tendrá dinero público

Publicada el 30/10/2018 a las 20:06 Actualizada el 30/10/2018 a las 21:24

"Independencia" respecto al Govern

Carles Puigdemont anuncia un registro para que la gente se sume

El Consell per la República que se presenta este martes a las 19.00h en la Generalitat integrará, a parte del expresident, a todos los: Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín (Bélgica) y Clara Ponsatí (Reino Unido).Lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, y ha precisado que este consejo será una entidad de derecho privado que no recibirá "".Artadi ha explicado que el Consell de la República no influirá en la labor del día a día de la Generalitat, pero ha asegurado que sí tendrá "un rol importante en lo que es la".El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha reivindicado este martes que elsea una "palanca" para un Estado propio para Cataluña, informa Europa Press."Es unapara avanzar en el camino hacia la independencia", ha sostenido al intervenir durante el acto de presentación del Consell per la República en el Palau de la Generalitat. Ha defendido que este Consell nace con el objetivo de, "con la determinación del 1-O, la fuerza del 3-O y con la legitimidad de la declaración del 27 de octubre".Torra ha asegurado que la creación del Consell per la República hace realidad un compromiso y permitirá avanzar hacia la independencia "contra las amenazas y las intimidaciones". "Demostramos que continuamos avanzando tozudamente alzados haciendo que aquello que nos decían que era imposible sea una realidad cada vez más cercana", ha destacado.El president del Govern ha sostenido que el independentismo tiene "campo por recorrer" y ha apuntado tres grandes consensos que considera que hay en la sociedad catalana: el, a lay la defensa delde Cataluña. "Son tres grandes consensos que dan una inmensa legitimidad a las acciones que estamos poniendo en marcha", ha añadido, y ha afirmado que el objetivo del Govern desde el primer día es la independencia y no gestionar la autonomía.Para él, el origen de esta, cuando cree que la ciudadanía demostró que era dueña de su destino y que la autoridad el Estado "fracasó" en Cataluña. "Todo lo que ha venido después es. Utilizan la fuerza porque ya no tienen autoridad. Pero fracasarán porque nada se puede construir desde la mentira y la violencia", ha aseverado.Además, Torra se ha referido al juicio del caso sobre el proceso independentista, del que ha insistido en que no aceptarán "nada que no sea lade los procesados" ni el retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero. En este sentido, ha reivindicado que la absolución de los procesados se trata de una: "No es ya cuestión de política ni tan solo de independencia.Se trata de ser fieles a nuestra conciencia de hombres y mujeres libres que nos guían solo los".El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha explicado este martes que el Consell per la República será unay ha asegurado que tendrá. Ha afirmado que, pese a que será independiente del Govern, tendrá "" con el Ejecutivo catalán y con la mayoría independentista del Parlament.También ha señalado que tendrá, por lo que considera que "tendrá las manos libres", y que su objetivo será laindependentista y defender el derecho a la autodeterminación de Cataluña.Pere Aragonès, que ha argumentado que el Consell per la República nace por la "para ser un espacio libre en defensa de la autodeterminación y por la internacionalización" del proceso independentista. "Solo finalizará con la liberación de los presos y el libre retorno de los exiliados".El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemon t ha anunciado este martes que el Consell per la República abrirá un registro para que la gente interesada en formar parte de este organismo se pueda inscribir y "de la República a través de su".Puigdemont, en su intervención por videoconferencia junto con el exconseller de Salud Toni Comín, ha defendido que este registro busca la "" de la sociedad en este nuevo órgano, cuya composición final saldrá de los inscritos en el registro y para el que también se constituirá una