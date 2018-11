Carmena señala que se abre paso a la violencia "cuando se deja morir en el mar y cuando la hospitalidad es delito"

Publicada el 05/11/2018 a las 19:40 Actualizada el 05/11/2018 a las 19:41

Ada Colau tilda de "racista" la Ley de Inmigración y carga contra la venta de armas a Arabia Saudí

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , ha señalado que la violencia se abre paso "cuando se ponen fronteras, cuando se deja morir en el mar y". También cuando se ve al otro "como un objeto, no como un ser humano", informa Europa Press.Carmena ha inaugurado este lunes ely la Educación para la Convivencia y la Paz, donde ha defendido que "la historia de Madrid es una historia de paz" porque es una ciudad que recibe con el abrazo y además es la única urbe que tiene un monumento dedicado a este gesto.'El abrazo', en Antón Martín, es elasesinados en 1977 por la ultraderecha. Eran los compañeros y amigos de Carmena, ha narrado ella misma. "Desde ese momento tuve claro que nunca podría dejar de hacer lo que debería paraabsurdas", ha confesado.El mejor"es el abrazo, la empatía, la humanidad". La alcaldesa ha presentado el foro como una alternativa a la violencia como respuesta. Desde Matadero ha reclamado no sólo una educación formal sino de sentimientos para que resulte imposible que una persona ponga una bomba o apriete un gatillo.La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha tildado de, lo que ha sido respondido con un sonoro aplauso, y ha cargado contra la venta por parte del Gobierno de España de armas a Arabia Saudí."En Barcelonaha nacido fuera del Estado español pero tenemos una Ley de Inmigración que es racista", ha declarado desde Matadero , donde ha inaugurado, junto con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz.Estos vecinos inmigrantes "viven cony que les deporten a países con violencia", ha sostenido Colau, que ha llamado a "no ser complacientes con la violencia" y sobre todo cuando queda tanto por hacer, con líderes "racistas, homófobos y machistas" como Matteo Salvini, Jair Bolsonaro o Donald Trump