Casado se desvincula de las "prácticas del pasado que puedan avergonzar al PP"

El líder del PP,, defendió en el Senado la actuación de la dirección nacional de su partido en el caso que afecta a la ex secretaria general del PP,. En una intervención ante los senadores conservadores no aludió a ella de forma explícita, pero a nadie se le escapó el contexto de las palabras, máxime cuando dio la bienvenida al Grupo a, la senadora que se fue al Grupo Mixto al ser imputada, condición que puso Cs para aprobar los Presupuestos de. Archivado ya el caso, Barreiro vuelve a su escaño de siempre.. "Tu nombre se ha rehabilitado", añadió.Casado recordó que cuando llegó a la presidencia del PP se comprometió a liderar un partido guiado por la transparencia y por la rendición de cuentas y que es eso lo que está haciendo., dijo.El PP, además de ser un partido ejemplar, dijo, ha de ser. "En los últimos días en los que parece que hay filtraciones interesadas que nos quieren marcar la agenda tenemos que mantener ese equilibrio.pero también al mismo tiempo justo y equilibrado a la hora de tomar las medidas que se espera de nosotros sin caer en afanes inquisitoriales", sostuvo.Cospedal ha renunciado ya a su asiento en el Comité de direcciónFuentes de la dirección nacional del PP ven, además, "inaceptables" los encargos a Villarejo y recuerdan que datan de. "Casado dijo que el Comité Ejecutivo iba a ser intachable y así está siendo", defienden las mismas fuentes.Acto seguido, Pablo Casado se quejó de lade los otros partidos. Y pidió alque responda de los escándalos que afectan a sus ministros, sobre todo de los audios protagonizados por Dolores Delgado y avanzó que el PP "irá dando pasos" a medida que se conozcan nuevos datos. "Hasta ahora no vamos a aceptar ninguna lección", advirtió a los partidos de la oposición.Dijo, además, que la actuación del PP está siendo respetuoso con su código ético y "con pleno respeto a la presunción de inocencia" yEl líder del PP había arrancado definiendo al Senado como una Cámara fundamental para hacer frente a "un mal Gobierno".Antes de tomar la palabra el presidente de los conservadores fue el turno de Ignacio Cosidó. El portavoz del PP dio la bienvenida de nuevo al Grupo a Pilar Barreiro.