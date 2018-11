Publicada el 07/11/2018 a las 18:10 Actualizada el 07/11/2018 a las 20:00

info Libre

Buenas tardes.

Adjunto un comunicado que creo que os puede resultar de interés. pic.twitter.com/S8LfmpxIBj — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 7 de noviembre de 2018

Defiende sus encuentros con Villarejo

Pide a los suyos que "cierren filas ante las injusticias"

Pensaba dejar la política... en otro momento

La ex secretaria general del PP , María Dolores de Cospedal, renunció este miércoles a su escaño en el Congreso de los Diputados . El anuncio llegó poco más de una semana después de que aparecieran las primeras grabaciones en las que ella, junto a su marido, el empresarios, realiza encargos al comisario jubilado y encarcelado. Encargos como buscar información sobre su compañero de partido, hermano del exministro del Interior. En los últimos audios difundidos, el esposo de la exministra de Defensa traslada al agente de que el "jefe", en alusión a Mariano Rajoy, estaba informado de esas gestiones, un extremo que niegan desde el entorno del expresidente y que indignó a no pocos en las filas conservadoras.En el comunicado, difundido desde su perfil de la red social Twitter, Cospedal enmarca su decisión en el contexto de. Y para que su partido se sienta "libre" a la hora de "denunciar" la situación que vive un Gobierno como el del socialista Pedro Sánchez, "con dos ministros cesados y otros cuatro seriamente cuestionadosPablo Casado, que se encuentra en Helsinki participando en un congreso del PP Europeo, estaba al tanto de la decisión que iba a tomar Cospedal, uno de los principales apoyos que tuvo para ganar a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso de sucesión de Mariano Rajoy.. "Ella sabía perfectamente cuál era la opinión de la dirección nacional del partido y ha obrado en consecuencia", destaca un dirigente en conversación conEn declaraciones a los periodistas, Casado defendió la "labor" formidable de su compañera de partido y calificó de "generosa y responsable" su decisión. "Pensando en su partido antes que en sus intereses personales", concretó. Cospedal ocupó la secretaría general del ahora principal partido de la oposición desde el congreso de junio de 2008 al celebrado el pasado julio después de que Rajoy fuera derrotado en la moción de censura que le planteó Pedro Sánchez.El pasado lunes por la mañana, Cospedal se reunió en la sede del Génova con el secretario general,y con el responsable de Organización,, para ultimar un comunicado "conjunto" mediante el que renunciaba a su puesto de vocal en el Comité Ejecutivo Nacional. Ha sido una dimisión, pues, en dos fases. En todo este proceso Casado ha intentado quitarse del foco. En su entorno explican que no ha querido hablar. Pero tampoco ocultan que esa "distancia" ha sido clave en el proceso que ha culminado con la marcha de la exsecretaria general de la política.Desde que se filtraron los primeros audios en la página moncloa.com, la defensa que la actual dirección del PP hizo de su ex secretaria general fue muy tibia. Apelaron siempre a que se trataba de un asunto personal, a que era ella quien debía dar explicaciones y a que el equipo de CasadoLas fuentes consultadas consideran que, si bien la actitud "firme" de Casado ha sido clave a la hora de que la ex número dos del PP diera el paso, la ex secretaria general se va de la política sin que sobre ella pese ningún delito.Reitero en esta carta mi absoluta tranquilidad de conciencia ante lo que hice: escuchar y pedir aclaraciones, en mi papel de secretaria general, a quien acudió a mí para ofrecerme información que podía ser de interés capital para esclarecer comportamientos sospechosos que después la Justicia calificaría como delictivos", puede leerse en el comunicado.Insiste, como ya ha hecho en otras ocasiones desde que estalló el escándalo, en que su "obligación" era "tratar de saber qué estaba ocurriendo". "Mi deber era apoyar a mi partido desde la regeneración, aunque fuera a costa de granjearme numerosos enemigos. No habría actuado de forma diferente diez años más tarde", explica.Antes de señalar que nunca ha mentido y que "nunca" ordenó o encargó "espiar a nadie", admite que se equivocó en pedir a su marido que le ayudar en la interlocución con Villarejo, algo que "no era fácil"."Me equivoqué a la hora de pedirle que ayudara al PP. Ahora, él está pagando por haberme ayudado a, puede leerse en el texto volcado en su perfil de Twitter.En la extensa nota, Cospedal pide a sus compañeros lo que "siempre" les pidió: "Que cierren filas ante las injusticias". "Siempre he creído que un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él. Cuando tus adversarios políticos detectan que tu fortaleza es vulnerable, los ataques se multiplican", añade.Señala Cospedal en el comunicado que desde el último congreso nacional ya había tomado la decisión de abandonar la política. "Tenía previsto, desde aquel día, dejar la vida pública al término de una transición ordenada de mis responsabilidades., mantiene.La ex secretaria general dice que "nunca" pensó que iba a tener que tomar una decisión como lo adoptada este miércoles "en un ambiente así". "Esta misma semana, aseguré que no tenía por qué dejar mi escaño. No he hecho nada de lo que me sienta avergonzada. Pero después de reflexionarlo más, he querido adelantar mi decisión unas fechas porque, por una vez, tengo derecho a cuidar de mí misma y de los míos.