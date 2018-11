Sánchez dice que España abordará la cosoberanía de Gibraltar con Reino Unido: "Ahora empieza lo más complejo"

Publicada el 25/11/2018 a las 13:53 Actualizada el 25/11/2018 a las 13:54

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado queuna vez sellado el acuerdo de divorcio entre la UE y Reino Unido, y ha admitido que "ahora empieza lo más complejo". "Nosotros vamos a hablar de todo. Por eso, he dicho que ahora empieza el momento más complejo, difícil", ha explicado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa al término de la cumbre especial para dar luz verde al acuerdo de divorcio entre la UE y Reino Unido y la Declaración Política con principios generales para negociar el futuro acuerdo con Reino Unido, según recoge Europa Press.Además, las notas de las actas del Consejo europeo han recogido la exigencia de España de dejar por escrito que ningún acuerdo que la Unión Europea negocie en el futuro con Reino Unidoy habrá "respeto pleno de la integridad territorial" de los Estados miembro. El embajador británico ante la UE, en nombre del Gobierno británico, se ha comprometido a su vez a interpretar los acuerdos en el mismo sentido que lo hace el bloque ha sido la otra contrapartida obtenida por Sánchez para retirar su amenaza de veto "Ahora mismo. Estamos en una posición de fortaleza como no hemos estado nunca en estas décadas de pertenencia a la Unión Europea para poder negociar la cuestión de Gibraltar con Reino Unido", ha asegurado el jefe del Ejecutivo español.Sánchez ha insistido en que, porque ofrece un "triple blindaje institucional" que logra España porque se "excluye a Gibraltar de la negociación general entre la Unión Europea y el Reino Unido, algo que no había ocurrido hasta ahora" y hay una referencia expresa a "la obligación de respetar la integridad territorial de los Estados miembro de la Unión", uno de "los puntos más importantes" de la reclamación española.