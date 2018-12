Casado reivindica la prisión permanente y Sánchez le recuerda que está en vigor y no ha evitado el asesinato de Laura Luelmo

Publicada el 19/12/2018 a las 09:30 Actualizada el 19/12/2018 a las 10:35

La pregunta era sobre el orden público en Cataluña, pero el presidente del PP,no dejó pasar la oportunidad de utilizarla para revindicar la cadena perpetua, introducida por su partido en el Código Penal con el nombre de prisión permanente revisable, en nombre de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana asesinada en un pueblo de la provincia de Huelva.Casado pidió a los grupos políticos del Congreso que no deroguen la pena “paray hacer que asesinos y violadores estén en la cárcel”. El líder conservador reclamó también apoyo para que la Cámara acabe parobando las propuestas de reforma del codigo penal que su partido está intentando introducir parade la versión española de la cadena perpetua con el fin de sumar los delitos relacionados con secuestro previo y los casos en los que el autor del crimen no revela dónde está el cuerpo de la víctima.El presidente Pedro Sánchez le respondió recordándole quey no ha evitado el asesinato de Laura Luelmo. Y recordándole que la posición del Gobierno y del PSOE en esta materia es esperar a que el Tribunal Constitucional decida si la medida cabe dentro de la Carta Magna. El Gobierno, subrayó, se va a centrar plantear “mejoras para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades”.Casado le contestó diciendo que gracias a la prisión permanente, al asesino de Luelmo se le podrá condenar para que no reincida, a lo que Sánchez replicó recordándole, una vez más, que medidaLa utilización por parte del líder del PP del asesinato de la joven profesora zamorana provocó laque en su turno de intervención en una pregunta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno aprovechó la ocasión para reprocharle la utilización partidista de la violencia contra las mujeres.“Lo que ha hecho el señor Casado es absolutamente infame”, se quejó Belarra. “Es como si los vendedores de armas cada vez que haya un asesinato recomendaran que todo el mundo llevara pistola. ¡Basta ya!No necesitamos pistoleros ni prisión permanente revisable; lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten”.Sus palabras fueron merecieron el agradecimiento de la número dos de Sánchez, Carmen Calvo, y el aplauso de todos los bancos de la izquierda parlamentaria. “Gracias, señora Belarra, por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres dondemás allá de “recurrir todas las leyes de igualdad con las que las mujeres nos hacemos respetar en este país”.