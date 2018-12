Sánchez pide al Govern que pase "de la proclama de voluntad de diálogo al diálogo real"

Publicada el 23/12/2018 a las 12:10 Actualizada el 23/12/2018 a las 13:00

Resultados del PSOE en Andalucía

El presidente del Gobierno,, ha pedido al Govern que paseen torno a una mesa con el resto de fuerzas parlamentarias y valora positivamente la creación de la mesa de diálogo que, según él, trasciende la dinámica de bloques.En una entrevista este sábado en La Vanguardia recogida por Europa Press, Sánchez ha reprochado, a la que ha acusado de confundir desgastar al Gobierno con desgastar al Estado.También ha reconocido que ahora la situación no es la misma que llevó a la aplicación del 155 y ha sostenido que quienes defienden un 155 perpetuo, tras lo que ha apostado por consolidar espacios de diálogo, de confianza y lealtad institucional.Sánchez ha defendido que los acuerdos de los que habló en su reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el jueves, y ha afirmado que sin ellos no se podrá realizar el cumplimiento de los compromisos sobre los Mossos d'Esquadra.Además, ha subrayado que la solución a la crisis política de Cataluña, para lo que ha defendido que lo primero que se debe hacer es articular una reforma del Estatut.El presidente, que ha definido como encuentro su reunión con Torra, ha asegurado que, tras lo que ha apuntado que el presidente del Govern es "una persona a quien le gusta el diálogo y que rehuye del conflicto. Y eso es de agradecer".Al ser preguntado por los políticos independentistas presos, Sánchez ha señalado que. "Respetemos el procedimiento judicial y no interfiramos", ha añadido el presidente.Por otra parte, el presidente del Ejecutivo español ha reconocido que en las elecciones andaluzas, en las que el PSOE perdió 14 escaños respecto a los anteriores comicios, "hay elementos de una dinámica propia en Andalucía que han pesado""Con todo, el PSOE ganó las elecciones, es la primera fuerza del Parlamento andaluz. Lo que hay es la voluntad de dos fuerzas que quieren basar el gobierno en la ultraderecha", ha señalado Sánchez, que afirma que es "preocupante" que esta situaciónAdemás, Sánchez ha asegurado que Susana Díaz tieney que, en todo caso, será el PSOE andaluz quien tome "las decisiones oportunas".