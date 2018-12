La eliminación del 'impuesto al sol' y reducir los plásticos de un solo uso, lo mejor de 2018 para las ONG ambientales

Publicada el 29/12/2018 a las 12:18 Actualizada el 29/12/2018 a las 12:19

Transición ecológica, "vital"

'Impuesto al sol', un "freno"

Capturar peces sin perjudicar a las aves marinas

Organizaciones ecologistas han coincidido en destacar la eliminación del impuesto al sol en España y que la Comisión Europea haya aprobado la primera Directiva en el mundo que reduce los plásticos de un solo uso , como aspectos positivos del año 2018 en materia medioambiental.En concreto, la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha señalado a Europa Press que consideranla Directiva sobre plásticos de un solo uso y la prohibición de algunos plásticos a nivel europeo.Sin embargo,dada la dimensión de la crisis de contaminación por plásticos, "sobre todo en los mares". "Va a ser imprescindible prohibir en el corto plazo muchos otros envases y productos plásticos, ese es el lado oscuro que tiene esta buena noticia", ha precisado.Para Ruibal también es un "motivo de celebración" que esté en trámite el Real Decreto del Autoconsumo, que elimina el denominado impuesto al sol. "Por fin se permite que la ciudadanía pueda generar energía de una manera diferente sostenible.", ha dicho.En la misma línea, ha celebrado que "se haya adelantado" y que para 2020 "se vaya a implementar" en todo el Estado. "Es algo en lo que estamos muy retrasados respecto a la Unión Europea en general y a los compromisos que nos ponen", ha concretado.Amigos de la Tierra considera una "mala noticia" para el Estado español y para la ciudadanía en general el resultado de la Cumbre de Cambio Climático celebrada en Katowice (Polonia). Precisamente, Ruibal ha criticado que ha sido un "fracaso absoluto" porqueen el que los países del norte "asuman su responsabilidad". "Los objetivos de los países nos llevan de cabeza a un aumento de temperatura de 3 grados y nos tenemos que mantener en 1,5, eso es un fracaso", ha lamentado.Otra mala noticia de 2018 para la ONG es que ha habido nuevas granjas, nuevos proyectos yque, en sus palabras, es "tan contaminante y tan perversa para la salud". "En este caso celebramos que el medio rural no se ha quedado callado y se ha organizado para reivindicar que no quieren granjas de miles de cerdo contaminando al lado de sus casas", ha sentenciado.Por su parte, Greenpeace ha celebrado que "tras años de campaña" en 2018 se ha conseguido la eliminación del impuesto al sol y "demás trabas al autoconsumo" de energías renovables. Sobre estas energías, ha destacado su participación endel Sur de Europa junto a 500 organizaciones y particulares.La organización también destaca como uno de los puntos positivos de 2018 que la Comisión Europea haya aprobado la primera Directiva en el mundo que reduce los plásticos de un solo uso.Asimismo, cree que la creación en 2018 del Ministerio para la Transición Ecológica es "vital" para quey la conservación de la biodiversidad y el territorioAdemás, ha aplaudido la creación de un gran corredor como Área Marina Protegida en el Mediterráneo libre de extracciones de gas y petróleo que protegerá las migraciones de cetáceos; y la aprobación del Decreto sobre la conservación de la Posidonia en las Islas Baleares, que protege 650 km2 de esta planta marina.A nivel internacional, la ONG resalta como puntos positivos de 2018; la propuesta de la Comisión Europea de reducir las emisiones a cero para 2050 y del Parlamento Europeo un 55% para 2030; o que, según demuestra el IPCC, es posible evitar el calentamiento de más de 1,5 grados si se actúa con "urgencia y determinación".Igualmente, aplaude el respaldo de los gobiernos europeos a la propuesta de la Comisión Europea para prohibir casi totalmente el uso al aire libre de tres insecticidas neonicotinoides especialmente peligrosos para las abejas.Respecto a las acciones negativas de 2018, Greenpeace critica un recorte del 56,5% del presupuesto destinado al medio ambiente en los últimos diez años; y queAdemás, lamenta la aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad "en contra del criterio de la comunidad científica y de conservación".Según la organización, el 80% de los recursos ambientales de la costa "están degradados" tras 30 años de "urbanización masiva"; y el 80% de los municipios españoles en zonas de alto riesgo de incendiosSobre la biodiversidad marina, alerta de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacióny autoriza la pesca del coral rojo, especie en peligro de extinción.La ONG Ecologistas en Acción, según ha asegurado a Europa Press su coordinador, Paco Segura, también considera la eliminación del impuesto al sol una de las medidas "más claras y más necesarias" porque, en su opinión,. Así, ha añadido que ese impuesto suponía un "freno" a cada persona, familia y vivienda de "utilizar energía limpia"."Era una cosa inconcebible que no existe en ningún lado excepto aquí. Es una fantástica noticia,de sistemas de energía limpia", ha dicho.El coordinador de Ecologistas en Acción también ha subrayado que es "imprescindible" la Directiva aprobada por la Comisión Europea que reduce los plásticos de un solo uso, aunque ha matizado que "llega demasiado tarde". ". Hacía mucha falta por los problemas que están ocasionando. Es una medida efectiva aunque llega demasiado tarde", ha explicado.En materia de energía y cambio climático, la ONG ha criticado que en la cumbre de Katowice (Polonia). "Mientras se siguen incrementando las emisiones de CO2 mundiales y españolas nuestros timoratos planes de reducción de emisiones siempre encuentran trabas y dilaciones", lamenta.En cuanto a los logros del proyecto Zepamed de SEO/BirdLife en 2018, cuyo objetivo es, la organización destaca la implicación de un centenar de embarcaciones del ámbito mediterráneo; la búsqueda conjunta de soluciones a la captura accidental de aves; la toma de datos por escrito de más de 50 embarcaciones colaboradoras, haciendo especial hincapié en espacios de la Red Natura 2000 Marina; el ensayo de medidas novedosas de mitigación en la captura accidental; y la identificación de las zonas con mayor incidencia en las capturas accidentales, también conocidas como bycatch.En 2019, el proyecto de SEO/BirdLife se propone como reto ajustar aún más el campo de actuación y de recogida de datos; mejorar el conocimiento sobre el esfuerzo pesquero en la zona de estudio; animar a los pescadores a experimentar de forma individualizada las medidas de mitigación identificadas; celebrar un taller entre pescadores y científicos; y elaborar una guía de aves marinas dirigida al turismo pesquero, que ponga en relievecomo apoyo a esta actividad.