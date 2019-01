El PSOE activa las primarias para elegir candidato a la Alcaldía de Madrid

Publicada el 15/01/2019 a las 13:55 Actualizada el 15/01/2019 a las 14:28

La Ejecutiva regional del PSOE de Madrid se reunirá este miércoles a las 19 horas para aprobar un borrador del calendario de primarias para que se presenten los candidatos que optarán aque después trasladarán a la Ejecutiva federal, informaron a Europa Press fuentes socialistas.Una vez que el presidente del partido, Pedro Sánchez, dé el visto bueno al borrador,de primarias con los tiempos pautados para la única plaza que le queda a los socialistas por designar de cara a las elecciones de mayo y tras el baile de nombres de las últimas semanas.Con estos plazos, hasta febrero no prevén que comiencen las primarias, un proceso queo ya a principios de marzo, aunque, según han explicado fuentes del PSOE-M, en este caso existen “muchos factores” que pueden influir en los tiempos, “dependiendo del número de personas que se presenten o, incluso, de quiénes sean las personas que se presenten”.Hasta el momento, por la lista dedel PSOE para el Ayuntamiento han pasado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska e incluso el exministro y exsecretario general del partido Alfredo Pérez Rubalcaba. Los dos últimos rechazaron la oferta de Sánchez de encabezar la lista.En las últimas semanas ha sonado el nombre de la jueza P, actual delegada del Gobierno para la violencia de género, aunque ha perdido fuerza desde que se conoce su embarazo, cuya etapa final coincidiría en toda la campaña electoral.La que ocupa el primer puesto de las quinielas es la ministra de Industria,, muy querida en el PSOE-M, ya que antes de ser designada como ministra fue diputada en el Grupo de la Asamblea de Madrid. Fuentes de la dirección regional han señalado a Europa Press que a día de hoy Maroto sigue siendo únicamente ministra y que aunque su nombre suena cada vez con más fuerza, no pueden hablar de que la decisión esté tomada.Otra opción que se ha tendo en cuenta en para no obligar a una crisis de Gobierno en Moncloa ha sido optar por un perfil que tenga experiencia municipal y haya estado los últimos cuatro años haciendo oposición a la alcaldesa, Manuela Carmena, como es el caso de las concejalesdedicada al área de Cultura y deresponsable del área de Urbanismo.