El operativo espera llegar a Julen en 35 horas "si todo es muy favorable" tras comenzar la perforación

Publicada el 19/01/2019 a las 17:28 Actualizada el 19/01/2019 a las 17:52

Los ánimos continúan

El representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, el ingeniero Ángel García Vidal, ha explicado este sábado en una rueda de prensa quepara llegar hasta Julen, el menor de dos años que cayó el pasado domingo a un pozo de más de 100 metros de profundidad en Totalán (Málaga), por lo que esperan alcanzar al pequeño en"si es todo muy favorable", según informa Europa Press.El ingeniero ha precisado que ya se ha llegado a la cota de menos 23 metros, después de que consiguieranque ha dificultado las tareas durante la noche, cuando habían previsto el viernes que podrían iniciar la perforación. "Por tanto, estamos esperanzados de que este trabajo pueda llevarnos el menor tiempo posible dentro de que lasde las que nos hemos encontrado hasta ahora", ha añadido.En este sentido ha precisado que "a partir de ahora si las condiciones son favorables o normales de ejecución tenemos una oscilación de alrededor de unas quince horas,", ha detallado sobre la perforación, que tendrá que penetrar 60 metros de tierra.A esto se añade, una vez finalizada la perforación vertical, laque llegue hasta el tapón ubicado a unos 70 metros dentro del pozo, lugar donde creen que se encuentra Julen, operación que "también en unas condiciones favorables" puede durar unas 20 horas, ha explicado. "Intentaremos que sea el menor tiempo posible", ha resaltado."Ese trabajo que será desarrollado por el Servicio de Rescate de Mineros de Asturias también tiene por supuesto sus complejidades y se van a emplear métodos que tienen unos rendimientos menores dentro de la complejidad que conllevan. Van a ser medios mixtos, manuales, con pistolas, martillos neumáticos, pero conque los que utiliza la maquinaria", ha precisado al respecto. Para estos trabajos se ha fabricado "un útil" por el que pueden bajar dos operarios, "aunque se baraja la posibilidad de un tercero o que esté en una cota superior de trabajo a la de los otros dos", ha indicado.En este sentido ha explicado que "el objetivo principal de la perforación y de todo el trabajo que estamos haciendo es llegar a la cota menos 71, que es", aunque ha señalado que "no conocemos la altura del tapón ni tan siquiera si es un tapón, es decir, la tierra sigue hasta el fondo, porque la profundidad del pozo según el maquinista que lo hizo era de 110 metros, pero el dato objetivo que tenemos en la mano es que a las menos 71 está ese tapón".Asimismo, ha apuntado que "lo de hacer segundas galerías se tendrá que evaluar conforme vamos estando allí" y que "hacer una segunda galería debajo de la primera tiene un riesgo añadido y ese riesgo habrá que".El técnico también ha resaltado que el "nuestro único objetivo es llegar a Julen cuanto antes", por lo que ha indicado que "no pesan las horas, el cansancio, no dormir" y ha asegurado que "tenemos la esperanza de llegar cuanto antes". Por otro lado, al ser preguntado por los periodistas sobre si tienenha afirmado que "no podemos estar en todo, lo único que puedo decir es que desde que se dejaron las labores de succión, que en otra ocasión habría tenido éxito, a partir de ese momento nosotros entramos a trabajar"."Dejó de ser una obra de rescate y salvamento para ser una, llamémosla humanitaria, y desde ese momento no se ha dejado de trabajar", ha subrayado.