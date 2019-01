Errejón entrega su acta de diputado: "Pago muy tranquilo el precio de haber tomado la decisión correcta"

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha anunciado este lunespara dedicarse de pleno a su alianza con Manuela Carmena para las elecciones autonómicas. "", ha señalado. Lo hace tras "días de exigencias" para que entregue su acta y de esta manera "no alargarlo más" y dejar atrás "la fase de disputa de partidos y centrarse en lo importante", que es a su juicio llevar a una "mayoría de madrileños al Gobierno de la Puerta del Sol para estar orgullosos".Aunque Errejón había anunciado que su marcha sólo cristalizaría si así lo solicitara " un compañero con responsabilidades ", finalmente ha entregado su acta sin que esta circunstancia se produjera. "Nadie se ha puesto en contacto conmigo para pedírmelo explícitamente. Me habría gustado", ha señalado para finalmente rechazar hacer de ello un "debate semántico". El hasta hace unos días candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid ha recordado que su labor política es ahora "", con la gente "ilusionada", con quienes "han perdido el contacto con los partidos" y con aquellas personas que no pudieron "convencer". "Estoy convencido de que estamos tocando una tecla que hacía mucho tiempo que no sonaba", ha aseverado.

Tras asegurar que los apoyos recibidos han sido "muchos", Errejón ha aclarado que se trata de un proyecto personal y que "no podría dejar Podemos ni aunque quisiera" porque él mismo lo ha fundado y lo lleva "tatuado en la piel". Sigue apostando, además, por una, la marca construida sobre su alianza con la alcaldesa madrileña. "Creo y espero que esta decisión personal mía, que no es sencilla pero que sí tomo muy tranquilo, contribuya a que eso sea posible y que seamos capaces de entendernos", del mismo modo que ocurre en las alcaldías de Barcelona o Madrid.El pasado jueves la regidora madrileña hizo pública una carta conjunta en las redes sociales para presentar la iniciativa. "En España y en particular en Madrid existe unaque no quiere que nos arrastren al enfrentamiento y el retroceso. Pero una buena parte de esa mayoría necesita un proyecto que renueve su ilusión y confianza en que las cosas se pueden hacer todavía mejor", planteba la carta de Errejón y Carmena, que apuesta por "sumar yendo más allá de las siglas", aunque sin renunciar al apoyo de Podemos e IU, ya que "las fuerzas políticas del cambio son necesarias".La reacción del secretario general de la formación, Pablo Iglesias, llegó horas después también en forma de misiva. El de Errejón es un "nuevo proyecto político personal" contra el que Podemos tiene intención de competir en las próximas elecciones autonómicas, aseguró. "En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigopara la Comunidad de Madrid", lamentó Iglesias. Durante los días posteriores, las alusiones a la dimisión del que fuera número dos del partido no han sido pocas, aunque ninguna de forma explícita.