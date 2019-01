Rafa Mayoral presiona a Errejón para que deje el escaño: "Somos ya todos mayorcitos"

Publicada el 21/01/2019 a las 11:14 Actualizada el 21/01/2019 a las 11:15

El diputado y miembro de la dirección de Podemosha apelado este lunes a la responsabilidad depara que abandone el escaño en el Congreso de los Diputados, en mitad del pulso que mantiene la dirección de Podemos con Errejón, que ha asegurado que. "No es una cuestión administrativa, es una cuestión política y de responsabilidad. Cuando alguien toma una decisión tiene que asumir las consecuencias y operar de esa forma, actuar sin que nadie tenga que decírtelo. Somos ya todos mayorcitos", ha asegurado sobre la posibilidad de que Podemos abra expediente a Errejón.Tras anunciar que concurrirá a las elecciones autonómicas de mayo en la plataforma, de la alcaldesa de la capital,, Errejón ha recibido fuertes críticas por parte de la dirección de Podemos, llegando a sugerir que deje el escaño. Si bien, Errejón ha defendido que es el candidato de Podemos y que se marchará si se lo pide formalmente el partido. "Errejón tendrá que explicar por qué quiere permanecer en el anterior partido, cuando no ha contado con nadie", ha subrayado Mayoral en la Cadena SER sobre Errejón.Mayoral piensa quey le pide que cierre la crisis generada marchándose. "Es importante que tome la decisión la persona que nos ha llevado a esta situación", ha asegurado sobre el cofundandor de Podemos. Según Mayoral, la pregunta que se plantea ahora es qué va a hacer Errejón tras fundar un nuevo partido "sin contar con nadie". Y le afea que haya lanzado su propuesta con Manuela Carmena sin escuchar la opinión de los miembros de las listas de Podemos en Madrid o de los órganos del partido, lo que, a su juicio,"La ilusión no la veo por ninguna parte, esto ha supuesto desconcierto para todas las fuerzas progresistas", ha criticado sobre la plataforma Más Madrid, a la que se ha adscrito el hasta ahora candidato de Podemos. "Podemos tendrá que presentar un candidato, es evidente que Podemos va a estar. Esque decidieron que así fuese", ha subrayado Mayoral sobre los comicios autonómicos del próximo mayo, en los que Podemos podría rivalizar con Más Madrid.