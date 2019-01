Preguntas a la dirección de Podemos

Publicada el 21/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 20/01/2019 a las 19:07

* Eugenio del Río es ensayista político

Soy uno de los muchos inscritos en Podemos, aunque. Estoy interesado en que sus actuales conflictos se encaucen de la mejor manera posible, en unos momentos en los que el panorama político español está sembrado de minas y en el queMovido por esta preocupación, deseo formular lascuando apenas habían transcurrido unas pocas horas desde que se hizo pública su existencia?reprocha que no se haya tenido en cuenta la opinión de las y los inscritos de Podemos a la hora de promover Más Madrid. Pero, en esos mismos momentos, anuncia que Podemos votará a favor de la candidatura depara el ayuntamiento y que competirá con la que encabeza Íñigo Errejón para la comunidad. ¿antes de que se lleve a cabo la correspondiente consulta? ¿No estamos una vez más ante el recurso al plebiscito una vez que se han tomado las decisiones?como para invalidar la lista aprobada por los inscritos? Si esa lista era buena antes, ¿dejará de serlo si concurre con otro nombre?En algunos textos acordados por el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos de Madrid se preconiza algo que. "El reto sigue siendo –dice una de las declaraciones– construir alianzas, no en torno a una suma de siglas y por arriba, sino al trabajo en lo social y en lo local, por abajo, construyendo unidad popular". Otra declaración añade: "Necesitamos empezar esta labor desde este momento, tejiendo alianzas con los otros espacios políticos, y creando una coordinación desde lo municipal a lo autonómico" (El País, 19 de enero de 2019). ¿Cómo concuerda esto con el rechazo a acudir a las urnas con una marca distinta de Podemos?Dado que políticamente Más Madrid representa lo mismo en las municipales y en las autonómicas,¿No hay ahí una extraña inconsecuencia? La enigmática afirmación de Pablo Iglesias –– carece de sentido. Una vez sellado el acuerdo, lo cierto es precisamente lo contrario:Si se presenta Podemos en mayo a las elecciones a la Comunidad de Madrid causará un perjuicio a la candidatura que encabeza Íñigo Errejón, que es respaldada por Manuela Carmena.Si la candidatura de Podemos quedara–como vaticina una encuesta publicada el viernes día 18– y, por lo tanto, no obtuviera ningún escaño en la Asamblea de Madrid, ¿qué razones de peso para justificar tal participación podrá esgrimir quien tome esta decisión, evidentemente perjudicial para Podemos?Puestos en lo peor,, ¿quiénes asumirán las responsabilidades de tamaño desastre?Y no estamos hablando de un problema puramente madrileño sino que. Es difícil exagerar la importancia que posee privar a la derecha de su poder en la Comunidad de Madrid.¿Está dispuesta la dirección de Podemos a iniciar un diálogo con Más Madrid para buscar una unidad a todas luces imprescindible? ¿O considera que ya no hay nada que hablar? Quienes han reclamado con tanto énfasis elen relación con el independentismo catalán,