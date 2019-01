La nueva jornada de huelga de los taxistas empieza con cortes esporádicos del tráfico en la M40 a la altura de Ifema

Publicada el 22/01/2019 a las 09:38 Actualizada el 22/01/2019 a las 10:46

⚠️ Por movilización de taxistas se ha cortado la M-40 en ambos sentidos en el pk. 7,400, en la zona de avda. de los Andes. pic.twitter.com/jPx2RXKtmT — Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid (@cgm_madrid) 22 de enero de 2019

Cortes en la Gran Via y la Diagonal

han provocado cortes a primera hora de este martes en la autopista de circunvalación M40 de Madrid a la altura de los accesos al recinto ferial de Ifema, en una protesta en medio del conflicto que vive el sector del taxi por la regulación del VTC Según han confirmado fuentes de la DGT a Europa Press, los cortes ocasionados por manifestantes han provocadoen la zona de Canillejas, en ambos sentidos.A primera hora de este martes, agentes de la Guardia Civil han acudido hasta la M40 paraque habían formado taxistas. En ese momento se han vivido momentos de tensión con miembros del colectivo llamando a la calma para evitar episodios violentos como los vividos en Barcelona este lunes.Hasta los accesos al recinto ferial, donde este martes se inaugura la, se han desplazado efectivos de la Policía Municipal , la Guardia Civil y Policía Nacional . Tras restablecerse el tráfico en esa zona, la manifestación de taxistas discurre por la Avenida de los Andes.En el contexto madrileño, las asociaciones dieron porcon la Comunidad de Madrid respecto a la reforma exprés de la VTC al negarse el Gobierno regional a entrar en sus exigencias sobre la precontratación, según indicaron los portavoces del colectivo de taxistas.Los taxistas y los conductores de vehículos de alquiler con conductor (VTC) mantienen este martes los cortes de tráfico en la, respectivamente.En su, los taxistas bloquean la calzada central de la Gran Via entre las calles Entença y Bailèn, y en paseo de Gràcia entre Diputación y la plaza Catalunya en sentido mar y entre plaza Catalunya y Casp en sentido montaña, ha informado a Europa Press la Guardia Urbana.Por su parte, los conductores de VTC ocupan un carril de Palau Reial a la calle Numància, y dos de Numància a la plaza Francesc Macià en sentido entrada, además de dos carriles de Francesc Macià a Palau Reial en sentido salida.Las protestas han obligado a modificar elque circulan por estas zonas, y las líneas D50, V15, 7, 19, 22, 24, 52 y 62 no lo hacen en paseo de Gràcia entre las calles Casp y Diputació.En la Diagonal, no efectúan parada entre la plaza Francesc Macià y la de Reina Maria Cristina las líneas de autobús 6, 7, 33, 34, 63, 67 y 78.