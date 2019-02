Montero asegura que la posición de ERC y PDeCAT sobre los Presupuestos no se sabrá "hasta el último minuto"

Publicada el 05/02/2019 a las 10:10 Actualizada el 05/02/2019 a las 10:11

La ministra de Hacienda,, ha pedido este martes a ERC y PDeCAT quesobre su intención de presentar enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 porquepara que no apoyen las cuentas públicas. "Es difícil explicar por qué, que podrían ver beneficiada su pensión, o mejorar la sanidad, la educación y las transferencias y recursos que llegarían a la Generalitat con los Presupuestos", ha subrayado la ministra.Montero, en declaraciones a, ha recordado que los mismos partidos independentistas que anuncian estas enmiendas han abierto la puerta a retirarlas, una decisión que, en opinión de Montero, "no se va a saber". Sobre los "gestos" en relación a los presos del procés que piden ERC y PDeCAT para apoyar los Presupuestos, la ministra ha subrayado que el Gobierno dejó claro desde el principio cuáles eran los límites de la negociación, que son. Así, ha advertido de no se puede pedir al Ejecutivo que retire los cargos contra los presos delporque en España. "Es imposible", ha insistido la ministra, que ha criticado a los partidos independentistas y a los de derechas por querer "obtener réditos electorales recurriendo a la política de confrontación".Preguntada por si habrá elecciones generales este año en caso de que no salgan adelante los Presupuestos de 2019, la ministra ha señalado que es el presidente del Gobierno,, quien debe decidirlo. "Le corresponde al presidente esta prerrogativa [...] Yo lo conozco y lo que tiene en mente es", ha apuntado Montero.Asimismo, la ministra ha salido al paso de las críticas sobre la credibilidad de las cifras recogidas en los Presupuestos asegurando que, incluso "más que las que hacía" su antecesor en el cargo,, y que se trata de unas "buenas cuentas para España". "La Comisión Europea nos ha dicho que sigamos adelante con los Presupuestos sabiendo que tenemos que vigilar bien el cumplimiento del objetivo de déficit previsto. No nos ha pedido la retirada, no nos ha pedido que presentemos una nueva propuesta como sí ha hecho con otros países europeos", ha afirmado.