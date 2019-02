Publicada el 06/02/2019 a las 19:04 Actualizada el 06/02/2019 a las 19:39

El PP ha solicitado a través del Senado unapor el que el presidente, Pedro Sánchez, va a publicar el libro Manual de resistencia , y ha preguntado además si el jefe del Ejecutivo va ainforma Europa Press.La iniciativa ha partido de, portavoz adjunta del Grupo Popular y senadora por Castellón. Pradas ha registrado unade edición del libro, que publica la Editorial Península y estará a la venta el próximo día 19 de febrero.Además, la senadora quiere que el Gobierno aclare también si Sánchez va a cobrar por la venta de esta obra y cuánto. ". Pensamos que más nos valdría que se dedicara a gobernar el país que a escribir sus memorias", ha dicho Salomé Pradas, que se ha preguntado si Sánchez ha aprovechado para escribir los viajes internacionales que ha realizado, "casi 40 en ocho meses".Desde el Palacio de La Moncloa no se han aportado detalles acerca del contrato que en su día firmó Sánchez con la editorial Península para sacar adelante este libro, centrado en la etapa de Sánchez comoaunque con algunas actualizaciones sobre su llegada inesperada a La Moncloa el año pasado.En cualquier caso, desde el Gobierno recuerdan que, aunque no es habitual que un jefe del Ejecutivo publique un libro en el ejercicio de su cargo, la ley que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estadoel cargo con actividades privadas de producción y creación literaria.Sólo establecepara ello: "Siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función" y "siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes".