Iglesias no adelantará su vuelta por el 28A y Podemos comienza la precampaña arrogándose los éxitos del Gobierno

Publicada el 15/02/2019 a las 12:47 Actualizada el 15/02/2019 a las 13:46

Montero cierra la puerta a pactar con Ciudadanos

Podemos se declara "preparado" para las elecciones generales del 28 de abril, pero su candidato, Pablo Iglesias,. Así lo confirmó este viernes la portavoz parlamentaria y número dos del partido, Irene Montero, que inauguró la precampaña morada asegurando que si el Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas sociales en los escasos meses en los que ha estado en la Moncloa ha sido exclusivamente por la influencia de Podemos.Montero compareció minutos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmase que convocará elecciones generales el último domingo de abril. Y lo hizo para certificar que Podemos, pese a que aún quedan unas semanas de legislatura,. El mensaje que trató de transmitir la dirigente fue claro: la formación sale "a ganar" y la mejor forma de "establecer un dialogo real" con los independentistas catalanes y de "mejorar la vida de las personas" es "un gobierno de Unidos Podemos" o "uno, en su defecto, en el que la fuerza mayoritaria sea Unidos Podemos".Pese a ello, sin embargo, Iglesias no tiene previsto volver antes de tiempo de su permiso de paternidad, que estaba previsto que terminase a finales de marzo o principios de abril., confirmó Montero, que aseguró que esta actitud traslada un "poderoso mensaje" político: el del compromiso de que "los hombres asuman la corresponsabilidad de los cuidados con sus compañeras". "Y es útil que, cuando nos enfrentamos a unas generales, nos preguntemos cuál es la España que queremos y cómo son las personas a las que vamos a votar", planteó.Por otra parte, Montero no fue especialmente dura en su intervención con los que son sus potenciales socios tras las próximas elecciones, el PSOE y los independentistas. Pero sí sostuvo que los socialistaslas medidas sociales contenidas en el fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que no salió adelante, denunció la número dos de Podemos, por la "irresponsabilidad" de ERC y PDeCAT y por los "límites" que, a su juicio, se autoimpuso el PSOE al no querer incluir en su Gobierno a Unidos Podemos. "Cada vez son más quienes apuestan por el pragmatismo" y quienes "saben que Cataluña no se puede cambiar sin España y que España necesita a Cataluña para cambiar", afirmó.No obstante, Montero no quiso aclarar por qué piensa que una eventual mayoría de la izquierda, el PNV y los independentistas catalanes tras las próximas elecciones podría fructificar en un acuerdo. "Lo que podemos asegurar es que trabajaremos siempre sobre propuestas políticas concretas", se limitó a señalar la portavoz, que también se refirió a uno de los retos que tiene el bloque progresista durante las próximas semanas: movilizar a su electorado. "Creo que la España progresista, la que quiere más derechos, es consciente de que tiene que salir a votar", para que "no vuelvan los reaccionarios" y para "cambiar la vida de la gente".Montero realizó un esbozo de cómo debería ser este Gobierno si a la izquierda y los nacionalistas les dieran los números tras el próximo 28A. Y, para empezar, el Ejecutivo tendría que ser "estable y sólido", y eso se consigue superando el modelo de "Gobierno en solitario" y forjando una coalición, dejó entrever la número dos de Podemos, que, un partido que "ha decidido situarse del lado de la extrema derecha". El partido morado, aseguró Montero, hablará "con todos aquellos que quieran mejorar la vida de la gente", y precisamente por ello, sostuvo, es "imposible" pactar con Albert Rivera.