El PP da prioridad al cara a cara Sánchez-Casado, pero no rehúye debates con más candidatos

Publicada el 25/02/2019 a las 16:14 Actualizada el 25/02/2019 a las 16:15

El Partido Popular quiere poner fecha al debate cara a cara entre el presidente del Gobierno,, y su candidato a la Presidencia del Gobierno,, en la próxima campaña electoral, antes de decidir la participación en otros debates. Eso sí, la formación no rehuirá ningún formato ni otros debates con otros candidatos."Hasta quediga sí a ese cara a cara no vamos a desviar la atención con debates con más participantes", ha asegurado el vicesecretario de Organización del PP y jefe de campaña de este partido en las generales, Javier Maroto, ante la llamada ya del grupo Atresmedia a un debate el 23 de abril entre los candidatos de PSOE, PP, Cs, Podemos y Vox.El jueves pasado, en un mitin en Torrejón de Ardoz (Madrid), Casado retó a Sánchez ante las generales del 28 de abril. ", uno a uno, cara a cara o con los partidos que estimen oportuno. En televisión o donde le apetezca, y en la cadena que quieran porque nosotros tenemos la razón, las cifras y los datos objetivos de lo que ha hecho con España y, sobre todo, de lo que va a volver a hacer con España si no ganamos las elecciones el próximo 28 de abril", le espetó el líder del PP.En una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Pablo Casado, Maroto ha señalado que el PP no va a "pero ha recalcado que la "prioridad" es un debate entre Pedro Sánchez y Pablo Casado porque uno de ellos dos "será el próximo presidente del Gobierno.En este sentido, el jefe de campaña de Casado ha indicado que el PP no quiere que Sánchez "". "No descartamos otras fórmulas pero primero y antes queremos resolver ese debate cara a cara", ha apostillado, para añadir que "una vez que esté resuelto" el cara a cara estudiarán otros debates con más candidatos.Así, Maroto ha recalcado que el PP no va a "cejar en este empeño" de un debate a dos entre Sánchez y Casado y ha advertido de que seríano se produjera un debate de este tipo entre los dos principales líderes, dado que uno de ellos "será el presidente del Gobierno de España".Ante el hecho de que ya haya fecha para un debate en Astremedia el día 23 de abril, Maroto ha reiterado quey en eso tienen centrada su "atención". A su entender, ese cara a cara es "compatible con otros debates en formatos diferentes".Según el responsable de Organización del PP sería "inédito por primera vez en democracia desde la Transición" que un presidente del Gobierno "rehuse un cara a cara con el primer líder de la oposición". "Sería inaudito y no lo contemplamos. Sería una revolución en la cultura democrática del país", ha abundado.