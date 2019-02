La dependencia mantiene los recortes de 2012: en 2018 fallecieron 80 personas al día sin recibir su prestación

Publicada el 28/02/2019 a las 13:15 Actualizada el 28/02/2019 a las 14:11

"La inversión más inteligente que puede hacer un Gobierno"

Un Decreto Ley por la "urgente necesidad"

La atención a la dependencia no mejora desde el año 2012. El tijeretazo aprobado mediante un Real Decreto del Gobierno del Partido Popular en julio de 2012 todavía no ha sido revertido. Y, año tras año, miles de personas dependientes continúan falleciendo esperando la prestación que les corresponde.. Así lo denunció este jueves el XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales y que fue presentado en el Ateneo de Madrid. "La financiación actual mantiene los recortes de 2012 y", denuncia el documento [que se puede consultar en este enlace ].Hay un dato, a priori, positivo. Y es que a finales de 2017 había 1.304.000 personas con una situación de dependencia reconocida: 39.000 más que un año antes. De ellas, 1.054.000 están siendo atendidas, es decir, 100.000 más que el año anterior. Pero estos números se emborronan si se tiene en cuenta que, como denuncia la organización,. Se encuentran, como define la asociación, en el limbo de la dependencia.Ese limbo, no obstante, se redujo en 60.000 personas. Pero aun así, se tardaráen atenderla por completo. Además, por otro lado, "resulta lacerante" que el 40% de la lista la conforman dependientes con Grados II o III (dependientes severos y grandes dependientes). "Resulta así que, lo que evidencia que las comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir ese limbo con menores costes", denuncia el documento.Y esta situación se produce, critica la organización, por la falta de reversión de los recortes acometidos por los conservadores hace ya casi siete años. "Un año más, el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la ley. [...] La Administración General del Estado aportó en 2018 el 20,3% del gasto público y las comunidades autónomas el 79,7% restante", critica el informe. La disminución de la financiación a las autonomías supone ya unaEl problema, según explicó Luis Barriga, responsable del análisis económico de la asociación, durante la presentación del informe, es que la dependencia se considera como un gasto y no como una inversión. "", dijo. Y es que el documento asegura que el sistema "muestra una sorprendente capacidad para generar empleo y para obtener retornos por cotizaciones e impuestos directos". En este sentido, en 2018 la ratio de empleos directos por millón de gasto público fue de 37,7., asegura el documento.La situación de la dependencia, aunque negativa en general, encuentra diferencias en las distintas comunidades autónomas. Así, hay algunas que tienen atención plena, como Castilla y León y Ceuta y Melilla; otras que han progresado positivamente en los dos últimos años, como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia; y otras en las que se observa un estancamiento que llega a ser "preocupante", como Cataluña, Andalucía y Canarias. "Dos comunidades,", un limbo que alcanza al 32,6% de las personas dependientes catalanas.Ante esta situación, en la que—en 2018 fue de 6.580 euros y en 2017 de 6.712— el presidente del del Observatorio Estatal para la Dependencia, Juan Manuel Ramírez Navarro, insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que, en sus últimos días de vida, revierta los recortes. ¿Cómo? Ramírez reclama que los últimos Consejos de Ministros acuerden la aprobación de un Real Decreto que consiga devolver a la dependencia a los años previos a 2012."Existe un total(todos los partidos a excepción del PP se sumaron al Pacto de Estado por la Dependencia) para —al menos— revertir los recortes", recoge la organización. "Es cierto que no se han podido aprobar un PGE 2019 que hubieran sido enormemente positivos, pero hubiera sido fácil que prosperase un Decreto Ley perfectamente justificado por la urgente necesidad que representa la desatención de 250.000 personas", añade.Y es que, como recuerda la asociación, en los ocho meses de Gobierno socialista se aprobaron un total de 25 decretos, pero ninguno que atendiera esta cuestión. Y si no se hace de aquí a las elecciones generales del 28 de abril, advierte,