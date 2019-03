Oltra sobre el adelanto electoral: "Es la única de las decisiones del Consell que no se ha tomado por unanimidad"

Publicada el 04/03/2019 a las 20:12 Actualizada el 04/03/2019 a las 20:30

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra , ha remarcado que el adelanto electoral de las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana se ha aprobado con los cinco votos a favor de los miembros del PSPV en el Consell y el voto de calidad del presidente, Ximo Puig. "Desde julio de 2015 hasta hoy, el Consell ha tomado 5.746 decisiones en favor del pueblo valenciano por unanimidad; hoy es la", ha revelado la también portavoz del Gobierno autonómico. Informa Europa Press.Oltra, que ha comparecido en rueda de prensa en la sede del Palau dels Valeriola, sede de su departamento, una hora después del anuncio del adelanto de elecciones y a continuación de que el presidente de la Generalitat , Ximo Puig, ofreciera la suya, ha insistido en que la última vez que habló con el jefe del Consell sobre esta cuestión fue el, coincidiendo con la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez, y ambos acordaron unde que no había "razones políticas para avanzar las elecciones autonómicas"."Yo soy una persona leal y entiendo que si del 15 de febrero al 1 de marzo no ha habido un cambio,", ha dicho en referencia a sus recientes declaraciones como portavoz del Consell en las que aseguró que no había razones políticas para el adelanto.Además, ha resaltado que el "mensaje de la singularización de la identidad valenciana en las elecciones no es compatible" con convocar unos comicios autonómicosasí como queen la medida que va unido a las elecciones municipales".