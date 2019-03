Echenique niega que Pablo Iglesias se esté replanteando su liderazgo al frente de Podemos

Publicada el 06/03/2019 a las 11:16 Actualizada el 06/03/2019 a las 11:44

Iglesias se reincorporará a finales de marzo

Huelga 8M

El secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique , ha negado este miércoles que el líder del partido, Pablo Iglesias, esté iniciando una reflexión sobre el, después de que la portavoz parlamentaria, Irene Montero , declarara en una entrevista que la próxima dirigente de la formación será una mujer, y que "será pronto".En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Echenique ha querido aclarar que no "hay nada detrás" de esas palabras, rechazando que haya un plan definido para un cambio de liderazgo en Podemos.Según ha explicado el secretario de Organización de Podemos, Montero no quiso ir más allá cuando dijo que el próximo liderazgo del partido sería femenino. "Lo ha dicho muchas veces, en el fondo es un obviedad y es que vamos a ver este viernes que", ha insistido."Irene hace esa afirmación desde la convicción y la constatación de un hecho, y es que habrá cada vez másen España", ha aclarado, negando la posibilidad de que Pablo Iglesias, actual secretario general, haya iniciado una reflexión sobre el liderazgo en la formación. "No hay nada detrás de la frase", ha zanjado Echenique.Sobre la reincorporación de Iglesias tras su, ha asegurado que éste volverá a finales de mes a la primera línea política y, por tanto, no se precipitará por el escenario preelectoral. "A finales de este mes, todavía no. Va a acabar su baja de paternidad y creo que está dando ejemplo", ha subrayado el dirigente 'morado'.Echenique ha dicho que su vuelta "será importante" para el partido, admitiendo que Podemos prepara un acto para. "No solo la militancia, los votantes quieren verle", ha recalcado.Sobre si la baja de Iglesias había hecho mella en el partido, coincidiendo con la crisis que ha vivido en distintos territorios, Echenique ha querido dejar claro queen Podemos aunque, no obstante, entiende que "siempre es mejor tener a Pablo en primera línea.Con respecto a laprevista para este viernes coincidiendo con el 8 de marzo, Echenique ha admitido que no se va a sumar a los paros. "Yo tengo mucho trabajo, si dejo de trabajar algunas de las tareas que tengo que hacer no llegarán a su fin en el tiempo previsto", ha dicho."Creo que sí asistiré a la manifestación, tengo mucha ilusión", ha declarado, recordando que no pudo acudir a la concentración del pasado año. Considera esta movilización como una "buenísima noticia" para la democracia española, porque "nadie puede sustraerse" al mensaje feminista., ha destacado.Sobre el planteamiento de Ciudadanos , que apuesta por reivindicar un feminismo liberal, Echenique ha asegurado que es unaque usa el partido de Albert Rivera porque "no se lo cree del todo". "Cuando surgimos nosotros, Ciudadanos hablaba del cambio sensato, tranquilo. Si tiene que apellidar una cosa es porque no le convence del todo", ha subrayado.Echenique considera que es una "evidencia" que el feminismo es transversal y se puede ser feminista desde distintas sensibilidades, pero ha recalcado que el movimiento tiene una".