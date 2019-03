El presidente de la Diputación de Ourense se gastó en vino 5.000 euros públicos en la bodega de un candidato del PP a las municipales

Publicada el 14/03/2019 a las 18:00 Actualizada el 14/03/2019 a las 18:11

La Diputación de Ourense, que preside el conservador Manuel Baltar Blanco , se gastó un total de, propiedad del empresario César Enríquez, actual candidato del PP a la Alcaldía de la localidad gallega de Castro Caldelas. Esta factura de octubre de 2018 figura, según ha desvelado el PSOE y recoge Europa Press, en el listado de pendientes de pagar y que tendrá que ser aprobada mediante reconocimiento extrajudicial de crédito.Los socialistas ourensanos han denunciado que esta compra, es decir, "vulneró las fases de gestión del gasto de fondos públicos". Ahora es preciso que se valide esta factura en el pleno de marzo, órgano en el que PP tiene mayoría.El PSOE de Ourense lamenta que los diputados del PP "deberán validar esta irregularidad con su voto personal en el pleno". Además, recuerda que los reconocimientos extrajudiciales de crédito son procedimientos excepcionales conducentes a la conversión de actos que, conforme al ordenamiento jurídico, "son nulos de pleno derecho, pero esta invalidez no exime a las administraciones pública de la obligación de pago adquirida". El próximo pleno, según la información aportada por la diputada socialista, tendrá que validar reconocimientos extrajudiciales por valor de 215.000 euros.Ante esta situación, la portavoz del PSOE en Ourense, Elvira Lama, denuncia que se trata de "un, comprando alcaldes, alcaldesas y alcaldables a golpe de talonario público". "Gastar 5.000 euros públicos en vino es un escándalo mayúsculo, pero hacerlo además irregularmente, incumpliendo manifiestamente los trámites administrativos básicos, con el único fin de comprar candidatos para tu partido, es indecente", ha remarcado Lama, antes de asegurar que están "seguros" de que "no es el único caso ni el único gasto de este tipo".Por ello, los socialistas han advertido de que. "Cuando hace unos días denunciábamos que Baltar unta a alcaldes con euros de la Diputación, no nos equivocábamos", ha incidido la portavoz socialista.En el mismo comunicado, el PSdeG recordó que denunció recientemente que, usando los presupuestos de la diputación e incumpliendo las normas pactadas que regulan la decencia política en el pacto antitransfuguismo para su beneficio personal, con el fin de mantener los votos del PP en el rural y no perder la diputación que heredó de su padre". En los últimos tiempos, según el PSOE, este proceder "le permitió fichar" a regidores en Cortegada, A Bola, Rairiz de Veiga, Os Blancos, A Mezquita, Gomesende y San Xoán de Río.El PSOE recuerda que esta formación gobierna desde hace tiempo Castro Caldelas "con una excelente gestión municipal", por lo que exige a Baltar "que deje depara intentar tapar las miserias de su partido en los municipios donde no gobierna el PP".