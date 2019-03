Una ONG denuncia el hallazgo de un cadáver y la desaparición de 44 personas en aguas cercanas al mar de Alborán

Publicada el 15/03/2019 a las 11:48 Actualizada el 15/03/2019 a las 11:49

[#TRAGEDIA] Cuarenta y cinco personas pierden la vida en la patera que se buscaba desde ayer. Las veintidos supervivientes han sido encontradas por la Marina marroquí. pic.twitter.com/54mbURrdMx — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) 14 de marzo de 2019

Caminando Fronteras ha denunciadotras el naufragio de una patera que se buscaba desde el miércoles. Según el colectivo, 22 supervivientes han sido encontrados por la Marina marroquí, siete de ellos son mujeres.La activista Helena Maleno , del colectivo Caminando Fronteras, ha señalado a través de su cuenta de Twitter que en la embarcación viajaban un total de 67 personas, de las que 45 han perdido la vida en el mar, aunque por el momentoHace dos días Maleno dio la alerta de que una patera se estaba hundiendo en el mar de Alborán., escribió entonces, si bien después elevó a 67 la cifra de migrantes a bordo. "Los familiares temen lo peor si los países no colaboran lo suficiente para rescatarles", aseveró la activista.Fuentes deindican a Europa Press que es Marruecos quien coordina la operación porque la embarcación se encontraba en zona SAR (Búsqueda y Rescate) marroquí. En cualquier caso, estas mismas fuentes apuntan que España ha puesto a disposición del país alauí sus medios de rescate, aunque precisan que por el momento no han sido activados porque Marruecos no lo ha pedido."Los rescates deben continuar por la noche.", reclamó Caminando Fronteras este jueves.Según la Organización Internacional para las migraciones,intentando llegar a costas españolas. De acuerdo a estos datos, 62 personas murieron en el mes de enero; 10 en febrero; y una en lo que va de marzo.Estas cifras, actualizadas a fecha 14 de marzo,cuya muerte o desaparición denuncia Caminando Fronteras.