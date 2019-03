Celaá sobre la asignatura de feminismo que propone Podemos: "En la escuela no cabe todo"

Publicada el 20/03/2019 a las 11:10 Actualizada el 20/03/2019 a las 11:11

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno,, ha descartado incluir el feminismo como una asignatura en su reforma de la ley educativa, como propone Podemos, aunque ha asegurado queen la educación obligatoria que abordará el feminismo. "En la escuela no cabe todo, pero si se incluirá una materia de valores en Primaria y otra en Secundaria y el feminismo, que es igualdad, será una materia a trabajar", ha explicado Celaá en una entrevista en RNE Celaá ha defendido la reforma educativa promovida por su Ministerio para cuya elaboración "se ha hablado con organizaciones sociales progresistas y no tanto y ha habido muchísimas incorporaciones [al proyecto de ley]". Ha reiterado, asimismo, que el objetivo es que la reforma educativatras la constitución de las nueva Cámara y puedan realizarse nuevas aportaciones. "El texto está abierto para que todo el mundo lo pueda ver, el debate será más amplio porque en su tramitación en el Congreso se verá con todas las fuerzas políticas", ha indicado.Sobre la educación especial, Celaá ha sido tajante a la hora de descartar el cierre de estos centros educativos., ha reiterado la titular de Educación. "No vamos a cerrar ningún centro de educción especial que tenga su razón de ser", ha indicado la portavoz del Gobierno quien ha precisado que "eso no es óbice para completar la línea que se inició en el año 85, y que algunas comunidades como la vasca tienen completada, de incorporar a centros ordinarios aquellos alumnos que puedan ser escolarizados". Tambiénque "tienen toda su razón de ser". Ha cuestionado, no obstante, que por parte de "algunas administraciones se haya estado orientando de manera acrítica e inexperta hacia colegios de educación especial a personas que podían estar en otros ordinarios". Para Celaá el criterio que debe regir es el "del interés del menor".