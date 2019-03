Pablo Iglesias también augura que una mujer será la próxima secretaria general de Podemos

Publicada el 26/03/2019 a las 09:21 Actualizada el 26/03/2019 a las 09:22

Tres meses de permiso de paternidad

El secretario general de Podemos,, ha coincidido este lunes con su número dos,, al señalar que tiene la certeza de que la próxima persona en ostentar la Secretaría General de Podemos será una mujer, y ha augurado que, y en las empresas, porque, a su juicio, "la feminización de los cargos de responsabilidad" es algo que viene empujado por la sociedad.En una entrevista en Telecinco Iglesias ha matizado que, no obstante, esa decisión será de los inscritos de la formación, y ha recordado que. Ha esto ha sumado que se ha comprometido también a otros cuatro años al ganar las primarias como candidato a la Presidencia del Gobierno., ha añadido, para acto seguido retomar la reflexión sobre la feminización de los cargos relevantes, para apuntar que "será un honor ser el último" (secretario general) y que luego sea una mujer la que le releveSobre su permiso de paternidad, Iglesias ha recalcado quede repartirse el cuidado de sus dos hijos "al 50 por ciento" con su pareja. "Es ofensivo para muchas mujeres que se me pregunte sobre ello permanentemente", ha indicado.Para Iglesias, que un hombre esté tres meses de baja cuidando a sus hijos no debería ser noticia, sino "lo normal". "Creo que, se tenga la responsabilidad pública que se tenga, por muy relevante que sea, está bien que tenga elcuando son muy pequeños", ha apostillado.Por último, sobre la polémica que suscitó la compra de su vivienda en el municipio madrileño de Galapagar, Iglesias ha explicado que no tiene nada de lo que avergonzarse, que tiene, y que hoy paga unos intereses del 1,5% que el año que viene serán del 1,25 mas euribor. En este punto, ha subrayado que, ha hecho un repaso a su carrera académica y ha apuntado que nadie le ha cuestionado si sus estudios son fruto de su esfuerzo o si "son comprados con dinero", o si es el autor de sus trabajos académicos —en referencia a la tesis doctoral del presidente del Gobierno,—. "Y eso me llena de orgullo", ha añadido.