Marlaska considera "absolutamente preocupante" las violaciones en grupo y lamenta que haya políticos que "minimicen el problema"

95 agresiones sexuales desde 2016

El Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska , confía en que, algo que considera "absolutamente preocupante" y ha lamentado que "haya determinados líderes políticos que minimicen el problema"."Las agresiones hacia la mujeres son una manifestación de la desigualdad y cuandoa, lo que se está haciendo es de una responsabilidad máxima porque todavía tenemos mucho que inculcar y trabajar", ha indicado Marlaska en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.El ministro ha admitido que, tras la aprobación en 2004 de, algo, pero ha hecho hincapié en que la "mujer joven se está dando cuenta de los peligros de determinadas relaciones de dependencia".Ha insistido, no obstante, en que "este es un temadel que está detrás".En Españaque se cometen en grupo --dos o más personas-- y que han sido denunciadas o se encuentran en investigación: estos hechos delictivos contra la libertad e indemnidad sexual se computan por tipología penal y los agresores contabilizan de manera individual, independientemente de que hayan cometido el hecho delictivo con más personas.Así lo explican a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior , que sísobre las infracciones penales registradas en el territorio español. De acuerdo a estos datos, en el año, un 18,1% más que en 2017, año en que hubo 11.692. Según el Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual 2017, desde el año 2013 --cuando se registraron 8.923 hechos relacionado con delitos sexuales-- el número ha ido aumentando.De los más de 13.000 delitos sexuales registrados en 2018 por el Ministerio del Interior,En concreto, unos 1.700 fueron agresiones sexuales con penetración; unos 1.900 fueron agresiones sin penetración; más de un millar fueron abusos con penetración; y más de 6.000 fueron abusos sin penetración, según los datos desglosados facilitados a Europa Press.Éste es uno de los desgloses oficiales, peroo bien se ejecutan de manera individual por un solo agresor.Lo mismo sucede con los datos de la Fiscalía General del Estado, que recoge en su memoria anual los delitos de abusos sexuales y agresiones, pero no diferencia entre las múltiples o individuales; o con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que c, independientemente de que actuasen juntos o no.Por el contrario, sí existe una contabilidad extraoficial realizada por ' Geoviolencia Sexual ' (geoviolenciasexual.com), un proyecto de Feminicidio.es queque han visto la luz desde 2016.Precisamente ese año, en el mes de junio, tuvieron lugar los mediáticos hechos denunciados por una joven madrileña de 18 años durante las Fiestas de Sanfermines en Pamplona. Cinco jóvenes de Sevilla --conocidos comodebido al nombre de un grupo de Whatssap-- han sido condenados por un delito de abuso sexual, y absueltos del de agresión al considerar que no se daban los supuestos de violencia o intimidación.Según los datos de Geoviolencia, recogidos por Europa Press,: 15 en el año 2016, de las que 11 fueron violaciones consumadas; 14 en 2017, de las que 6 fueron violaciones consumadas; y 57 en 2018, de las que 36 fueron violaciones consumadas.No está incluido en 2018 el caso de la menor de edad que está investigando la Guardia Civil desde principios del mes de marzo y que ha trascendido este martes, 26 de marzo. La chica interpuso la denuncia a principios de este mes marzo, en la que aseguraba haber sido víctima de una agresión sexual en grupo en julio de 2018 en una localidad de la comarca alicantina de la Marina Alta, y los agentes detuvieron a unque ya pasaron a disposición de Fiscalía de Menores este mismo mes.Respecto a la contabilidad de este año,: seis en el mes de enero y cuatro en febrero. En el caso de enero, este dato duplica la cifra registrada los dos años anteriores, que registraron tres casos el primer mes del año, según señala Geoviolencia.Al no estar actualizada la base de datos, todavía no se ha incorporado en los datos de 2019 el caso de laLa supuesta violación se produjo a las 00.35 horas del jueves y la víctima fue trasladada al Hospital Infanta Elena de Valdemoro para ser atendida por personal sanitario. A partir de entonces se activó un protocolo para investigar los hechos y se tramita la denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Ciempozuelos.