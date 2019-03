Del 'A Dios le pido' al "A Vox le pido": la música de Juanes de la que Abascal quiere apropiarse en sus actos

Publicada el 29/03/2019 a las 18:28 Actualizada el 29/03/2019 a las 19:33

¡NECESITAMOS TU AYUDA!



Nos ha llegado esta canción y queremos usarla en nuestros actos.



Ayúdanos con tu RT a encontrar a la chica que pone la voz. Si la conoces dile que contacte con nosotros ✌ pic.twitter.com/WbZxQlTj5g — VOX (@vox_es) 29 de marzo de 2019

En la tarde de este viernes, la cuenta oficial de Vox en Twitter ha publicado un vídeo en el que alguien. En el mensaje que lo acompaña, desde el partido de extrema derecha se informa de que lo quieren utilizar en sus actos oficiales. En la letra se escucha el lema A vox le pido, haciendo un juego de palabras con el título original de la canción A Dios le pido. La lista de peticiones que conforman la letra de esta versión son tales como "que mi arte no se muera censurado por la izquierda" junto con imágenes de actos taurinos y manifestaciones en contra de estos; o que "que mi barrio no amanezca ocupado", con fotografías alusivas al movimiento okupa.En la misma canción relacionan fotos de líderes de Unidas Podemos con mensajes como la necesidad de "derrotar al marxismo" y se dirigen a Pedro Sánchez comoMientras, en el vídeo se retrata a Santiago Abascal como un héroe de Juego de Tronos y de la película 300.Esta versión no ha sido retuiteada por Vox desde otra cuenta ni se ha visto en otros perfiles de la red social, sin embargo ellos afirman que les ha llegado el vídeo y quepara utilizar esta música en su campaña e invitan a retuiteralo.Este tuit llega 24 horas después de que el Partido Popular difundiese un vídeo por WhatsApp ridiculizando al líder del partido de ultraderecha con el título " Un, Vox, Tres. Abascal responde otra vez ". Copiando el formato del famoso programa de televisión Un, dos, tres, pero transformado en Un, Vox, tres, retratan a, ni de cómo se elabora un Presupuesto, ni de cómo se conforma la Mesa del Congreso.