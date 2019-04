Sanidad cuenta con casi 400.000 donantes de médula ósea dos años antes de lo previsto

Publicada el 03/04/2019 a las 13:14 Actualizada el 03/04/2019 a las 13:15

Todo paciente que necesita un trasplante encuentra ya un donante

España ya alcanzado la cifra de, según los últimos datos del Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO), lo queAsí lo han destacado este miércoles la, Consumo y Bienestar Social, Maria Luisa Carcedo , y la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, con motivo de la celebración de la jornada El trasplante de progenitores hematopoyéticos en España: nuevos retos, nuevas soluciones.(TPH), de los cuales cerca de 1.300 van a necesitar un donante, ya sea familiar o no. Para aquellos que necesitan un donante no emparentado los equipos de trasplante demandan donantes de entre 18 y 40 años, fundamentalmente varones porque ofrecen "mejores resultados"."Biológicamente. Un paciente necesita una cantidad de células que se recogen al donante en función de su tamaño físico y no es lo mismo que el donante tenga 50 kilos que tenga 90 kilos, y generalmente un donante varón es más grande que una donante mujer", ha explicado el médico adjunto de la ONT, Jorge Gayoso.Sin embargo, en la actualidad. Por ello, Carcedo ha destacado lacon el fin de aprovechar "al máximo" toda la capacidad de donación que tiene España."Si logramos tener a más donantes jóvenes seguiremos aumentando la, la cual hemos aumentado del 4 al 22 por ciento en estos años. Un avance muy positivo y rápido pero que aspiramos a seguir avanzando porque nos planteamos alcanzar el 35 por ciento de autosuficiencia", ha recalcado Carcedo.Al mismo tiempo, la directora general de la ONT ha comentado que. "Todos estos indicadores vamos a intentar que sigan mejorando en los próximos años", ha aseverado Domínguez-Gil.Además, ha comentado que se está también realizando un "enorme esfuerzo" por mejorar la calidad de los tipajes para acelerar el proceso cuando se encuentra ya unPor otra parte, la directora general de la ONT ha informado de que la Estrategia Nacional para TPH también va a incluir un, un plan de terapias avanzadas y "muchos" programas transversales de difusión a la ciudadanía, de formación de profesionales y evaluación de resultados postrasplante y programas de acreditación.La media, por lo que se ha reducido un 36 por ciento en los últimos 10 años y las, dentro del registro y contabilizando las unidades de sangre del cordón umbilical, dely el restante tiene otras opciones."Esto significa que todo paciente que necesita un trasplante de médula va a encontrar un donante no emparentado o emparentado, por lo que", ha zanjado la directora general de la ONT.