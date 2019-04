Denuncian un informe que relaciona la ausencia de la figura paterna con "comportamientos violentos" y "tendencias homosexuales"

Publicada el 08/04/2019 a las 18:00 Actualizada el 08/04/2019 a las 19:15

La federación lo asegura tajantemente: el informe supone, dice, una vulneración de los derechos fundamentales y las libertades públicas, concretamente de las familias monoparentales y los niños integrantes de esas familias, pero también de "cualquier modelo familiar que no sea el hetero-tradicional de padre y madre". La información que contiene, afirma, es "contraria al derecho a la igualdad y no discriminación, al derecho a la vida privada y familiar, al derecho de los niños y las niñas, entre otros".

Universidad Carlos III de Madrid. El observatorio The Family Watch, tal y como ha podido saber este diario, todavía no ha hecho público el documento actualizado pero sí cuenta en su página web con la primera versión del 2015 [ El informe está elaborado por María Calvo Charro, profesora titular de Derecho Administrativo de laEl observatorio The Family Watch, tal y como ha podido saber este diario, todavía no ha hecho público el documento actualizado pero sí cuenta en su página web con la primera versión del 2015 [ consultar en este enlace ]. Aquel texto aporta fundamentalmente datos de Estados Unidos, como "el país con más madres solas del mundo desarrollado". Y por este motivo la gran mayoría de citas provienen de expertos norteamericanos. "La falta de datos en España da una idea del desconocimiento y la falta de interés por este grave asunto", subraya.

El estudio advierte de "los perversos efectos de la devaluación de la paternidad" y afirma sin paliativos que la ausencia de una figura paterna puede ser el origen de "la mayoría de los problemas sociales actuales

más urgentes, desde la pobreza y la delincuencia, hasta el embarazo de adolescentes, abuso infantil y violencia doméstica".

En este sentido, la docente divide las consecuencias en dos grandes bloques: "Jóvenes violentos, agresivos, asociales" y "fracaso escolar, problemas de salud física y mental". En el primero de los dos pilares apunta que "las madres no logran hacerse obedecer e incluso en ocasiones llegan a ser agredidas por un hijo al que no han puesto límites". En esta línea, sostiene que "el niño que ha tenido una relación excesivamente estrecha con su madre, acaba sintiéndose devorado por ésta, la ve como un impedimento a sus deseos de autoafirmación y masculinidad y suele reaccionar contra ella con desprecio y agresividad".

En este punto, la autora del informe afirma que "el niño que no ha experimentado el conflicto edípico –chocar con el padre y sus corolarios sociales– tiene muchas posibilidades de lanzarse en su juventud a comportamientos asociales, violentos, agresivos e incluso a tendencias homosexuales". Para cerrar ese primer bloque, Calvo Charro asegura que "estos jóvenes crecen como padres deformados porque a ellos mismos se les privó de un comportamiento paterno ejemplar. Y es absolutamente erróneo pensar que la función materna puede llenar ese vacío".

En cuanto al "fracaso escolar" y los "problemas de salud física y mental", la profesora de la universidad madrileña asevera que la ausencia del padre "puede tener efectos devastadores sobre los muchachos, incluyendo problemas de salud serios, ya que su sistema inmunológico se ve afectado por el estrés que genera tal situación de desamparo, y ello a pesar de los esfuerzos de las madres en estos casos para compensar las carencias afectivo-educativas desde el ángulo paterno".

A lo largo del informe la profesora se apoya en autores como James Dobson, psicólogo cristiano estadounidense, o al cardenal Paul Josef Cordes. Calvo Charro es una firme defensora de la segregación en las aulas y califica en su página web a la educación diferenciada como una "apuesta ganadora". Entre sus trabajos, la docente cuenta con análisis en torno a lo que denomina "

info Libre ha tratado contactar con la autora, sin éxito. Sí ha recibido una respuesta del observatorio The Family Watch. Sin embargo, fuentes de la organización han reconocido no conocer la existencia de la queja hasta el momento de la llamada de este diario y han optado por esperar a tener una notificación oficial para pronunciarse al respecto.

"Modelo ideológico de familia tradicional"

Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, explica en conversación con info Libre que el informe "no tiene ningún tipo de rigor científico y no está basando en ningún estudio sociológico". Además, promueve un "mensaje completamente discriminatorio", llegando a afirmar que "es preferible tener una figura paterna, aunque no sea deseable".

Para Flores, el estudio "responde a un modelo ideológico de familia tradicional". Y resalta la palabra ideología. El auge de partidos de extrema derecha, que llevan en su ideario la ferviente defensa de la familia tradicional, tiene a juicio de Flores mucho que ver con la difusión de este tipo de estudios. La presidenta de la federación dice estar "completamente convencida" de que se trata de un texto "ideológico" que intenta recuperar "un modelo tradicional" mediante "información sesgada y equivocada". Un tipo de información, además, "procedente de otros contextos y de encuestas realizadas en los años ochenta, sin hacer referencia a la ficha metodológica".

Algo que considera especialmente sangrante tratándose de una docente que imparte clases en una universidad pública. Precisamente en este sentido, recuerda Flores, una "reivindicación histórica es el hecho de trabajar la diversidad familiar en las escuelas". Y que "cuando se hable de familia, no se hable sólo del modelo tradicional de familia biparental", sino que refleje un sentir "diverso y plural".

A través de la intervención del Defensor del Pueblo, la federación pretende evitar la difusión de las afirmaciones "basadas en estereotipos, manifestaciones ofensivas, estigmatizaciones y discriminaciones contra los menores". Piden además una disculpa por parte de los responsables y la autora del estudio, así como hacer extensiva la queja al Defensor Universitario de la Carlos III de Madrid, "para que valore y proceda en consecuencia sobre la actuación presuntamente científica de la investigadora responsable del estudio". Finalmente, aprovecha para recordar la necesidad de una ley integral de familias monoparentales a nivel nacional, que "acabe con la discriminación y la vulnerabilidad" que sufren estas familias.

