Podemos creará una unidad contra la corrupción institucional que no dependa de Interior para acabar con las cloacas del Estado

Podemos avanza que si llega al Gobierno tras el 28 de abril(UCCI) que dependerá dely no de Interior, y que estará compuesta "por los mejores cuadros de Policía, Guardia Civil y policías autonómicas".Según explican desde la formación, esa unidad no dependerá del Ministerio del Interior "sino de los órganos competentes de la investigación judicial, jueces y ministerio fiscal", yante cualquier tipo de "represalias, castigos o premios por parte del poder político". Asimismo, explican que la coordinación de esa unidad estará, y serán elegidos a través de un concurso de méritos y capacidades realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).El secretario general de Podemos,, ha avanzado este martes que la UCCI dependerá de la policía judicial y ha recalcado que el país lo necesita para combatir hechos como el de la trama delictiva que se investiga en la Audiencia Nacional y que pretendía desprestigiar a la formación morada. "Es una necesidad que tiene el pais, y no tanto por la trama de la que hemos sido víctimas, sino por el daño que se hace a la democracia española".Podemos ahondará más en esta medida en el mitin que Iglesias dará este martes en Zaragoza y en el que estará acompañado por la cabeza de lista para Las Palmas y jurista, Vicky Rosell, y por la responsable de los asuntos legales de podemos,