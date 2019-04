Junqueras reivindica a ERC: "Somos los más independentistas de todos"

Publicada el 22/04/2019 a las 12:17 Actualizada el 22/04/2019 a las 12:18

Diálogo con el PSOE

Juicio al 'procés'

El líder de ERC y candidato a las elecciones generales,, ha reivindicado este lunes la trayectoria de 88 años de su partido en defensa de la independencia: "Somos los más independentistas de todos, los más republicanos de todos". "Llevamos 88 años defendiendo la república y. No hemos renunciado nunca a dialogar ni a la república ni a la independencia. Es compatible defenderlo simultáneamente", ha expuesto en una entrevista al diario Ara Junqueras apela a la historia de ERC en defensa de la independencia y: el que se disputa con JxCat, y el que se disputa con el PSC, este último, partido con el que se disputará la victoria de las generales en Cataluña, según apuntan varias encuestas. "Nosotros éramos independentistas cuando no lo era nadie", ha insistido Junqueras, que ha reiterado que nunca se debe renunciar a trabajar para sumar a más catalanes a este proyecto político —aunque no todo el espacio independentistas comparta esta tesis—.El líder republicano ha asegurado que, pese a que su partido aspira a condicionar la gobernabilidad del PSOE e incluso contempla investir apara evitar un gobierno de extrema derecha, no ha renunciado ni lo hará a la independencia. "Pese a que nos pidan 25 años de cárcel [en el juicio por el 1-O], continuamos comprometidos", ha continuado Junqueras, una idea que el exconseller y candidato de ERC al Senado,, ya expuso este domingo en un mitin en Cambrils (Tarragona).Ha reclamado una ERC fuerte para condicionar al PSOE porque ha considerado que los socialistas,y esto, a su juicio, será contrario a los intereses de Cataluña y también del resto de España. "A la hora de la verdad, el PSOE no tiene ninguna duda de alinearse con los enemigos de la democracia y de la mayoría del pueblo de Cataluña. Dio por bueno el recorte del Estatut y decidió permitir la investidura de", ha concluido el republicano.También ha criticado que Sánchez decidiera convocar las elecciones tras la manifestación en la plaza Colón de Madrid que protagonizaron(PP),(Cs) y(Vox), y ha concluido: "El PSOE ha fallado a las aspiraciones de la mayoría de la sociedad catalana y de la española". Así, ha situado ERC como la mejor garantía de alejar un pacto PSOE-Cs, que ERC ve posible aunque el partido naranja niegue que vaya a pactar con los socialistas: "Somos los más independentistas, los más dialogantes y los que garantizamos mejor que nadie que el PSOE no regale el Gobierno" a la derecha.Sobre el desarrollo del juicio del 1-O en el, ha criticado que "está muy alejado de aquello que sería justo" pero, aún así, ha asegurado que lucharán por conseguir la absolución y que se niega a dar por descontado que el fallo será condenatorio. "No tenemos que dar nunca por hecho un mal resultado, abarataría los costes de aquellos que quieren actuar de forma injusta.", ha resumido el líder independentista.