Rivera contesta a quienes le llaman "veleta": "En Ciudadanos valoramos las circunstancias, no tenemos dogmas"

Publicada el 23/04/2019 a las 12:32 Actualizada el 23/04/2019 a las 12:52

Ofrecimiento al pacto del PP

No sería presidente a cualquier precio

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera , ha respondido a los que le llaman, por los cambios en sus posicionamientos políticos, que en su partido reconsideran las decisiones que toman porque no tienen "dogmas".La clave está en tener valores y valorar las circunstancias. Si no fuera así, sería peligroso", ha declarado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.Por ejemplo, se ha referido al hecho de que Cs apoyara recientemente en el Congreso el decreto ley del Gobierno para ampliar eldespués de haber dicho que no votarían a favor de ninguno de los decretos."En política tienes que tragarte sapos muchas veces", ha admitido, añadiendo que en ese caso cambiaron de postura "por el bien de las personas" que se verían beneficiadas por esa medida. Además, ha dicho que aunque es "vehemente" al defender sus ideas,En cuanto a los que llaman veleta a Ciudadanos y dicen que es poco de fiar, por ejemplo en su política de pactos, Rivera ha indicado que su partido está "en la diana" de las críticas porque se ubica en el centro,y está abierto a llegar a acuerdos con otros.En este contexto, ha insistido en suque impida que el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez , siga en la Moncloa tras las elecciones del 28 de abril . "Todavía no ha contestado", ha apuntado.El presidente de Cs no cree que sea un error decir antes de los comicios con quién quieren pactar, y ha asegurado que cada vez son más los electores que votaron al PP y ahora eligen a su partido, por tener unAunque ha dicho que le encantaría ser presidente, ha asegurado que para llegar al cargo no haría nada que le impidiera seguir teniendo "la conciencia tranquila", como alcanzar un acuerdo que le obligara a hacer justo lo contrario de lo que piensa., ha subrayado.Por otro lado, Rivera. "Cuando no tienes nada que esconder, cuando crees en tus ideas y confías en tu trabajo, lo lógico es que vayas a los sitios", ha manifestado, señalando que él acepta "prácticamente todas las entrevistas" que le plantean.A la pregunta de con quién rechazaría tomarse un café, ha respondido que él es "poco sectario", pero que, porque la gente que odia a los demás le parece "tóxica".Refiriéndose específicamente a los políticos, ha dicho que no se le ocurre nadie con quien se negaría a charlar, salvo. "Creo que soy capaz de tomarme un café con casi todo el mundo, siempre que me respeten", ha agregado.